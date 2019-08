Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek

Kiraz sapı sık sık kilo vermeye yardımcı etkisiyle gündeme gelmektedir. Ödem attırıcı etkisiyle kiraz sapı çayı kilo verme konusunda büyük rol üstlenir. Kiraz sapı çayı poşet çay olarak da kullanılabilir. Aktardan alınan kiraz saplarını kaynatıp içmek her türlü daha etkili olacağından aktarda satılan kiraz saplarını tercih etmek daha faydalı olacaktır. Kiraz sapı çayının diğer bir etkisiyse sakinleştirici olmasıdır. Vücudu sinir ve stresten arındırır.

KİRAZ SAPININ FAYDALARI

Stres için kiraz ve kiraz sapı. Modern dünyanın ve gündelik yaşamın hayatımıza kattığı en büyük olumsuzluklardan biri şüphesiz stres. Gündelik hayatta yaşadığımız her şey; trafik, ekonomik koşullar, okul, trafik, iş hayatı yani hemen hemen her şey stresi tetikleyen etkenler. Fakat her gün tüketeceğiniz belli miktar kiraz ve kiraz sapından yapılmış çay çok faydalı olacaktır.

İdrar söktürücü özelliği: İdrar yolları insan vücudunda en kolay enfeksiyon kapabilen alanlarındandır. Kurutulmuş kiraz sapından yapacağınız çayı, idrar söktürücü olarak kullanabilir, başta böbrekler olmak üzere idrar yollarındaki enfeksiyon oluşumunu engelleyebilir, böbrek ve idrar yollarındaki hastalıkların temizlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Cilt problemleri için kiraz: Ergenlik döneminde ve sonraki hayatımızın belli dönemlerinde yaşayabileceğimiz cilt problemleri, erkekler için de problem olsa, kadınlar için çok daha ciddi bir problemdir. Cildin dokusunda meydana gelen olumsuz değişimlerin birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların başında genetik, yeme alışkanlıkları, çevresel faktörler, kimyasal ürünlerin kullanım oranı vs. gibi. Taze taze tüketeceğiniz kiraz ve oluşturduğunuz kiraz sapı suyuyla alacağınız duş fayda sağlayacaktır.

BİR DİĞER KİRAZIN ÖNEMLİ FAYDALARINI İSE ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ.

Kiraz hem kolesterolü hem de kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağlayarak, romatizma ve gut hastalıkları, eklem kireçlenmesi ve damar sertliğinin tedavisinde kullanılabilir.

Kabızlığı önlemede etkilidir.

Kirazda bulunan kinik asit, böbreklerin taş ve kum yapmasını önler ve varsa zamanla dökülmesine yardımcı olur.

Kandaki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Aşırı ilaç tüketimi ile karaciğerde oluşan yükün azaltılmasında yardımcı olur.

Nikotinin vücuttan atılmasında yardımcı olur.

30 gram kiraz sapını 1 litre suda 10 dakika kaynatarak hazırlayacağınız çay, böbrekleri çalıştırarak kan ve idrar yolları temizleyicisi, safra akımını sağlayıcı, bağırsak düzenleyici etki gösterebilir.

İçerdiği meyve şekeri levüloz rahat sindirilebildiği için, şeker hastaları da kirazı yanında protein kaynağı besinlerle birlikte tüketebilir.

A vitamininin önemli bir kaynağı olan karoteni içeren kiraz, göz problemlerinin önlenmesinde yardımcı olabilir.

KİRAZ SAPI ÇAYI YAPILIŞI:

1 büyük bardak kiraz sapı çayı için 1 yemek kaşığı kurutulmuş sap kullanabilirsiniz. Kaynamış suyu kiraz saplarının bulunduğu bardağa döktükten sonra 5 dakika demlemeniz yeterli.

KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI:

Sakinleştirici etkisi vardır

Susuzluğu giderir

Böbreklere faydalıdır

İdrar söktürücüdür

Kanı temizler

Böbrek taşı oluşumunu geciktirir

Kolesterolün düşürülmesine yardımcıdır

Fazla suyun vücuttan atılmasına yardımcı olur

Karaciğere faydalıdır

Kilo vermeye yardımcıdır

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL KULLANILIR?

Kiraz sapı çayı ülkemizde genel olarak kilo vermek için tüketiliyor. Aslında yakılması zor yağların metabolize edilerek vücuttan atılmasını sağladığı yönünde bazı bilgiler mevcut ancak yeterince bilimsel araştırma olmadığı için “kiraz sapı çayı zayıflatır” demek pek doğru olmaz. Ancak kiraz sapının idrar söktürücü etkisi fazla suyun atılmasını sağladığı için tartıda avantaj sağlayabilir. Kiraz sapının bir diğer özelliği ise yüksek tansiyonu düşürerek kalbin ve damarların aşırı zorlanmasını önlemesidir. İdrar söktürücü etkisiyle böbrek taşı oluşumunu önlüyor, detoks etkisi yaratarak toksinlerin vücuttan daha hızlı atılmasına yardımcı oluyor.

Kiraz saplarını bol suyla yıkadıktan sonra gölgeli bir ortamda bir kaç gün bekleterek kurutun. Sapların daha sonra küflenmemesi için iyice kuruması önemli. Saplar kuruduktan sonra her büyük çay bardağı için 1 yemek kaşığı (15-20 adet) ölçüsünü kullanabilirsiniz. Kiraz saplarını kaynatmayın, sapları bardağa koyduktan sonra kaynar suyu döküp demleyin. 5 dakika demlemeniz yeterli olacaktır. Demleme süresini uzatırsanız çayın tadı acılaşabilir. Ekstra C vitamini için çayı taze sıkılmış limonla tatlandırabilirsiniz. Eğer kiraz sapını aktardan, hazır olarak alacaksanız çok kararmış (koyu kahverengi olmuş) dönmüş ve incelmiş sapları almayın. Kurutulmuş veya hazır kiraz saplarını nem almayan, kuru ve direk güneş ışığı almayan bir ortamda muhafaza edin.

Kiraz sapı çayının bu sağlığa faydalarından yararlanmak için sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden önce 1’er bardak içebilirsiniz. Fazla tüketimi vücudun susuz kalmasına neden olabileceği için aşırıya kaçmayın. Ayrıca ishalken ve düşük tansiyon şikâyetiniz varsa kiraz sapı çayı önerilmemektedir.