Cilt tedavisi için etkili yöntem: Kına!

Kınanın faydalarından bahsedildiğinde akıllara ilk gelenlerden biri; dökülen saçlara doğal bir şifa kaynağı olmasıdır. Kendine has kokusu ile merkezi sinir sistemi için faydalı olan kına, sinirler üzerinde olumlu etkiler yaratarak sinirlerin gevşemesini ve rahatlamasını sağlar. Kına, alternatif tıp tarafından hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

İŞTE KINANIN FAYDALARI

Uzun yıllar boyunca süs aracı olarak kullanılan kına aslında tıbbi amaçlı olarak da farklı medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Kınanın sağlık açısından faydaları yenilerek tüketilmediğinden dolayı sınırlıdır. Daha çok cilt, saç ve tırnak sağlığı için kullanılmaktadır. Kınanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Kınanın Cilde Faydaları: Kısmen cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kına, içerdiği besinler yardımıyla cildin kalınlaşmasını sağlar. İnce ciltlerde meydana gelen dökülmelerin önlenmesinde kına faydalıdır. Bunun yanında kına cilt hücrelerinin sağlığının korunmasında dolaylı olarak katkıda bulunur.

Kınanın Saçlara Faydaları: Saçlar için kınanın en önemli faydası dökülen saçlara doğal bir şifa kaynağı olmasıdır. Bunun yanında genel saç sağlığı için oldukça faydalıdır. Düzenli olarak kınanın saçlara uygulanması, saçlarda meydana gelen kırılmaları önleyebilir. Kına saçların erken dökülmesini engellediği gibi saç derisinde Ph değerinin sağlıklı düzeylerde olmasına yardımcı olur. Kınanın Ph değerini dengelemesi kepek sorunu ve saç derisinde kuruluğun ortadan kalkmasını sağlar.

Kepeğe karşı etkili ve doğal tedavi olan kına, saçın ayrıca yumuşamasını sağlayarak ipeksi görünüş kazandırır. Saçlara faydalarını maksimum seviyeye çıkarmak için kınanın saçlara lapa şeklinde uygulanması önerilir. Kına saç çıkmasını teşvik eder, saç köklerinin sağlamlaşmasını sağlar.

Ağrı Kesici Özelliği: Kınanın ağrı kesici özelliği vardır, herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen ağrılara karşı etkili olabilir. Etkilenen kısma kına uygulandığında ağrının önlenmesini sağlar. Kına yanık yaralarına faydalıdır, ağrıyı azalttığı gibi yanık yarasının hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.

Kınanın açık yaralara da faydalı olduğu düşünülmektedir. Yaranın verdiği acıyı hafifletir, bu özelliğinden dolayı kırılma, çıkma, burkulma gibi vakalardan kaynaklanan ağrılara karşı da kullanılır.

Tırnaklara Faydaları: Tırnak tedavisinde kına yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle çatlama eğilimi olan tırnakları tedavi edici özelliği vardır. Kına lapa halinde tırnaklara uygulandığında kırılma eğilimi olan tırnak yapısının ortadan kalkmasını sağlayabilir. Hakiki yağ ve kına tozu karışımı kullanıldığında maksimum verim alınabilir.

Uyuz Tedavisi: Genelde hayvanlarla çok fazla temas olduğunda ortaya çıkan bir cilt hastalığı olan uyuz hastalığına karşı kına faydalıdır. Uyuz hastalığından etkilenen bölüme lapa halinde uygulanması sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Karaciğere Faydaları: Sağlık açısından son derece sağlıklı bir bitki olan kına bitkisinin kabuğu karaciğer için faydalıdır. Kına bitkisi kabuğu aynı zamanda sarılık hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Psikolojiye Etkisi: Kınanın kendine has kokusu merkezi sinir sistemi için faydalıdır. Kına kokusu sinirler üzerinde olumlu etkiler yaparak sinirlerin gevşemesini ve rahatlamasını sağlar.

Baş Ağrısı: Baş ağrısına daha çok kırmızı ve pembe renklerdeki kına çiçekleri iyi gelmektedir. Kına çiçekleri sirke ile karıştırılarak uygulandığında baş ağrısını kısa sürede ortadan kaldırabilir. Bunun dışında baş ağrısını kesmek için kınanın macun şeklinde uygulanması mümkündür.

Sivilce ve Akne: Kına yaygın olarak sivilce ve akne tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun dışında cildin veya derinin farklı bölgelerinde meydana gelen deri hastalıklarına karşı kına tedavi amaçlı olarak kullanılır.

İltihap: Yanıklar için etkili bir şifa kaynağı olan kına aynı zamanda gargara yapıldığında dilde yada ağız boşluğunda oluşan iltihap hastalıklarına iyi gelir. Pamukçuk hastalığını giderdiği düşünülür.

Kınanın Diğer Faydaları: Alternatif tıp tarafından hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan kınanın ayrıca şu faydaları vardır:

Bal mumu ve gül yağı ile karıştırılarak uygulandığında kına sırt ağrılarına faydalı gelebilir.

Bazı kaynaklar cinsel isteği arttırdığını belirtmektedir.

Kına ayak tabanına uygulandığında, suçiçeği ve bazı göz hastalıklarına faydalı olduğu söylenmektedir.

Kınanın aynı zamanda etkili bir böcek kovucu olduğu düşünülmektedir.

Kına ayaklara uygulandığında ayaklarda meydana gelen mantar vakalarını ortadan kaldırabilir. Bunun yanında kafa derisine uygulandığında kafa derisi çıbanının oluşmasına engel olabilir.

Kınanın aynı zamanda temizleyici özelliği vardır, bu özelliğinden dolayı avuç içlerine yaygın olarak uygulanır.

Avuç içine uygulanan kınayı koklamak baş ağrısına iyi gelir.

Zeytinyağı ile karıştırılarak uygulanması kas sağlığına faydalıdır. Kınanın kas sağlığına faydalı olduğu eski çağlardan beri bilinir.

Anti bakteriyel özelliğinden dolayı kına genel anlamda enfeksiyon ve iltihap hastalıklarına karşı etkilidir.

Kına kısmen bazı kanser tümörlerinin gelişmesini önleyebilir.

Dalak sağlığına faydaları olduğu halen araştırılmaktadır. Son zamanlarda dalak sağlığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bazı kaynaklar kınanın spazmları azalttığını belirtmektedir.