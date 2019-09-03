Saç dökümü ve kelliğin etkili çözümü: Kimyon!

Kimyonun faydaları oldukça etkilidir. Kadın sağlığı için önemli katkıda bulunan kimyon; tüm yaş gruplarında kadınların sağlıklı adet döngüsü için güvenle kullanabilecekleri şifalı bir besin değeridir. Soğuk algınlıklarına iyi gelir. Boğaz iltihabı, öksürme ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Sindirim sistemine faydalıdır.

İŞTE KİMYONUN FAYDALARI

Kimyon mutfaklarda çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen eski çağlardan itibaren alternatif tıpta hastalıkların tedavi edilmesinde de kullanılmıştır. Mükemmel bir demir deposu olan kimyon anemi hastalığına neden olan unsurların ortadan kalkmasında önemli bir rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve anti kanserojen maddeler içererek kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi yüze yakın kimyasal bileşen içeren kimyon eski Mısır, Roma ve Yunan medeniyetleri tarafından da hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır ve modern tıpta kimyon hakkında yüzlerce laboratuvar çalışması yapmıştır.

Kimyonun Cilde Faydaları: Cilde en çok zarar veren iki unsur serbest radikaller ve toksitlerdir. Kimyonun içerdiği mineral ve bileşenler bu iki unsurun ortadan kalkmasını sağlar ve cilde verdikleri zararları azaltabilirler.

Kimyonun bol miktarda içerdiği fosfor, ciltte meydana gelen sivilce, dökülme ve benzeri sorunların giderilmesini sağlayabilir. Kimyonun içerdiği maddeler toksinlerin boşaltım yoluyla kolay bir şekilde vücudun dışına atılmasını sağlar.

Kimyon ayrıca sirke ile uygulandığında akne ve siyah lekelerle de mücadele edebilir hatta bu sorunları ortadan kaldırabilir.

Kimyonun içerdiği E vitamini ciltte meydana gelen egzama, mantar gibi cilt ve alerjik hastalıkların önüne geçebilir. Bazı sağlık uzmanları kimyonun sedef hastalığına da iyi geldiğini savunmaktadırlar. Bol miktarda diyet lifi içerdiği için cildi toksinlerden de temizlemektedir.

Kimyonun içerdiği E vitamini aynı zamanda serbest radikallerin cilde verdiği zararları azaltmaya yardımcı olurlar. Yaşlanmadan kaynaklanan yaşlılık lekeleri ve cilt sarkmaları gibi problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Kimyon suyu ile banyo yapıldığında cilt ve deride meydana gelen kaşıntı ve döküntü gibi sorunların çözümüne yardımcı olabilir. Kimyon suyunu içerek tüketmek avuç ve ayak tabanlarında yanma hissini ortadan kaldırabilir.

Kimyonun Saç Sağlığına Faydaları: Kimyonun içerdiği zengin besinler saç sağlığını koruma noktasında da ciddi katkıda bulunurlar. Bu besinler saçların sağlıklı bir şekilde büyümesi için hayati önem taşırlar. Yüzden fazla besin ve mineral içeren kimyon saç sağlığına inanılmaz katkıda bulunabilir.

Saç Dökülmesi ve Kelliğe Karşı Kimyon Kürü: Siyah kimyon yağı ve zeytin yağı eşit miktarlarda karıştırılır.

Bir banyodan sonra saçınıza ya da başınızın saç olmayan kısmına bu karışımı masaj yaparak uygulayın. Bu uygulama yeni saçların çıkmasını teşvik edecektir. Buna destek olarak birkaç ay boyunca siyah kimyon kapsülü de alabilirsiniz.

Uzun ve Parlak Saçlar İçin Kimyon Kürü: 1.5 yemek kaşığı çörek otu tohumunu bir kaşık kimyonla karıştırarak 10 dakika kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra suyu tohumdan ayırmak için iyice süzün. Bu karışıma bir tane çiğ yumurta ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışıma ayrıca saf zeytinyağı da ekleyebilirsiniz, bu daha fazla verim almanızı sağlayacaktır. Son olarak 30 dakika boyunca bu karışımı kafa derinize masaj olarak uygulayın. Çok iyi bir sonuç almak için haftada bir kez tekrarlamanızı öneririz.

Kimyon aynı zamanda kepek sorunları olan kişiler tarafından da güvenle kullanılabilir. Kısa sürede kepek sorununu ortadan kaldırdığını göreceksiniz.

Kimyon Kan Şekerini Dengeler: Kimyon düşük kan şekeri seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur ve bu özelliği sayesinde özellikle diyabet hastaları için büyük bir nimet durumundadır.

Demir Deposu Kimyon: Kimyon doğal bir demir deposudur ve bu özelliği sayesinde özellikle anemi hastalarına yardımcı olur. Bu demir içeriği, hastadaki kansızlığı tedavi etmeye yardımcı olan hemoglobin içeriği bakımından zengin kan yapar ve aynı zamanda vücudun hücrelere oksijen taşıyıcı görevini üstlenir.

Astımla Savaşır: Kimyon tohumu inflamatuar süreçleri ve astıma neden olan diğer mediatörleri azaltan thymoquinone içerir ve bu da kimyonun bir bronkodilatatör olarak hareket etmesini sağlar. Bu özelliğinden dolayı astım ataklarının daha hasarsız ve hızlı geçmesine yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Yabancı maddeler ve serbest radikallere karşı etkili antioksidan içerdiği için bağışıklık sisteminin hastalıklarla mücadele etmesine yardımcı olabilir.

Sağlıklı Adet Döngüsü Sağlar: Kimyon kadın sağlığı içinde önemli katkıda bulunur. Tüm yaş gruplarında kadınların sağlıklı adet döngüsü için güvenle kullanabilecekleri bir şifa kaynağıdır.

Kimyon Kanserle Mücadele Eder: Kimyonun içerdiği antioksidan kompleksi genel anlamda serbest radikallerin varlığına son vererek kanser vakalarına yakalanma riskini azaltırken özellikle kimyon otu kolon ve meme kanserlerine yakalanma riskini azaltabilir. Bazı sağlık uzmanları kolon ve meme kanseri tedavisinde kimyon otunu tavsiye etmektedirler.