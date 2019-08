İşte Tam Zamanı Dediğimiz Parça; Kimono

Orijinaline sadık ve kökeni ile uyumlu ince bir ipek kumaş tercih edebileceğiniz gibi şifon, dantel veya pamuklu stilleri olan bir “batı” stiline uyum sağlayabilirsiniz. Kısa, bilek boyu, midi ve uzun kollu kimonolar bu yazın olmazsa olmaz parçasıdır.

Hepimiz tesettürlü kadınlar olarak bunu yaşadık, alışverişe girdiğimiz bir mağazada çok güzel bir üst beğendik ama hem kendi kısa hem de kolları. Üstelik bu güzel parçanın üzerine ne giyeceğimiz ya da nasıl kombin yapabileceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ama yine de alıyoruz o parçayı, çünkü bu bir yatırım. Kimononun kurtarıcı parça olması sadece sıcak yaz günlerinde bizi serinlettiği için değil belki böyle kombin yapma durumlarında da bizi kurtarıyor. Diğer yandan hiç göz alıcılığı olmayan bir kombin ile son derece şık tasarım kimono sizi ortamın yıldızı haline getirebilir. Bazen bu basit parçalar bir t-shirt ve pantolon olabildiği gibi bir gömlek ve etek ikilisi de eşlik edebilir.

Gündüz veya gece, kot pantolon üzerine giyilen kimono her zaman kazanan kıyafet formülü olacak. Kimono şu anda kullanılması gereken en son geçişsel parçadır. Yeni bir trend olmadığını biliyoruz; Aslında bir süredir etrafta dolaşıyor (birçok marka her yıl farklı versiyonlarını üretiyor), ancak tamamen şık bornoz tarzı bir ceket, en iyi sokak stilistleri tarafından destekleniyor ve hiçbir zaman eskime gibi belirti göstermiyor. Peki, bu trendi uygulamak çok mu zor? Kesinlikle hayır, başörtüsü ve dış görünüşü düzeltmek oldukça basittir. Yüksek bel mavi kot pantolon veya etek, temel bir tişört, spor ayakkabı veya topuklu ayakkabılar ya da terlik bu stile eşlik eden başkahramanlardır. Gördüğünüz gibi doğru kombini tamamlamak için gerekli her şey var, en önemlisi ise doğru kimonoyu bulmak. Kadife, işlemeli ya da süper düz ve ipek bir kumaş , tercihiniz ne olursa olsun o rtada bolca seçenek var. Size ilham kaynağı olabilecek en şık kimonoları bayram stiliniz için araştırdık.