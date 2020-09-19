Kimler aşık olmaktan korkuyor? Aşık olmaktan korkuyorsanız filofobiye yakalanmış olabilirsiniz

Her insanın aşk hayatından beklentisi farklıdır. Bazıları için her şey yolunda giderken bazıları için bu durum filofobi yani aşk korkusu hâline gelebiliyor. Peki, kimler aşık olmaktan korkuyor?



Mor Papatya'ya açıklamalarda bulunan Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Klinik Psikolog Erva Ayşe Arslan, kişinin aşka olan güvensizliğini tartmak gerektiğini söyledi. Aşka olan bakış açısını değerlendiren Arslan şu şekilde konuştu:

"Aşk acısı mı çekmiş önceden? Güvensizlik sebebiyle mi kendisini veremiyor? Kalbinin etrafında kişi niye duvar örmüş ona bakmak gerekiyor. Belki de başkasın kalbini açmaya hazır değildir kendisiyle barışık olmadığından. Bazıları bağlanmaktan korkar, bazıları cinsel ilişkiden. Sonrada soruların üstüne gidip korkunun asıl nedenini sorgulamak gerekiyor."

KİŞİ KENDİNE ZAMAN TANIMALI

Kişinin hislerini sorgulaması gerektiğini söyleyen Psikolog Ayşe Arslan, şu tavsiyelerde bulundu: