19 Eylül 2020 Cumartesi 14:07 | Son Güncelleme:
Kimler aşık olmaktan korkuyor? Aşık olmaktan korkuyorsanız filofobiye yakalanmış olabilirsiniz
AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA
- Merve Kantarcı Çulha
Aşık olmaktan korkuyorsanız filofobiye yakalanmışsınız demektir. Peki, filofobi nedir? Kişi neden aşık olmaktan korkar? Mor Papatya'ya değerlendirmelerde bulunan Klinik Psikolog Erva Ayşe Arslan, aşka karşı güvensizlik duygusunu anlattı.
Her insanın aşk hayatından beklentisi farklıdır. Bazıları için her şey yolunda giderken bazıları için bu durum filofobi yani aşk korkusu hâline gelebiliyor. Peki, kimler aşık olmaktan korkuyor?
Mor Papatya'ya açıklamalarda bulunan Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Klinik Psikolog Erva Ayşe Arslan, kişinin aşka olan güvensizliğini tartmak gerektiğini söyledi. Aşka olan bakış açısını değerlendiren Arslan şu şekilde konuştu:
"Aşk acısı mı çekmiş önceden? Güvensizlik sebebiyle mi kendisini veremiyor? Kalbinin etrafında kişi niye duvar örmüş ona bakmak gerekiyor. Belki de başkasın kalbini açmaya hazır değildir kendisiyle barışık olmadığından. Bazıları bağlanmaktan korkar, bazıları cinsel ilişkiden. Sonrada soruların üstüne gidip korkunun asıl nedenini sorgulamak gerekiyor."
KİŞİ KENDİNE ZAMAN TANIMALI
Kişinin hislerini sorgulaması gerektiğini söyleyen Psikolog Ayşe Arslan, şu tavsiyelerde bulundu:
"Ne zaman başladı aşka olan özgüvensizliğim? Nasıl davrandım? Bu duygunun üzerine gittim mi yoksa umursamadım mı? Geçmişte aşk acısı çektim mi? Yanlış kişiye kapını açmaktan pişman mısın? Bunu atlatabilmemin bir yöntemi var mı? Biraz spontane hareket etmek gerekir. Negatif duygulara düşüncelere odaklanırsa insanın karşındakini tanımaya fırsatı olmaz. Özgüvensizliği atlatmanın bir yöntemi onunla yaşamak. Korkunun olduğunu anlamak ama oradayken de fonksiyon edebilmesi. Kendisini iyi hissettiği yerlerde ve insanlarla bulunup, kendisine olan güvenini yükseltmek son derece önemli. Burada geçmişte kalbi kırılan kişinin kendisine vakit ayırıp onun yumuşamasına vakit tanınmalı. Üzerine gidip bir ilişkiye daha başlarsa kırık kalbiyle hayata devam etmiş olur."