Kilo verme hızı ve metabolizması kişiden kişiye değişiklik gösterir. Günlük hayatta her şey kalori yakarken alınan fazla kilolar soru işareti olur. Peki, kilo vermek için metabolizmayı hızlandırmanın yolu nedir?

Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Dr. Ayça Kaya, kilo vermek için metabolizmayı hızlandıran 7 öneri paylaştı.

1. Uyku esnasında vücut kendini onarır, hücrelerdeki metabolik atıklar temizlenir ve “vücut yenileyici hormonlar” olan Melatonin ve Büyüme Hormonu düzeyi yükselir. Yani, ‘metabolizmam canlansın’ diyorsanız, kaliteli ve düzenli uyku şarttır.

2. Tempolu yürüyüş, zumba, bisiklet sürmek, ip atlamak gibi aerobik egzersizleri düzenli olarak yapmaya özen gösterin.

3. Metabolizma hızının en belirleyici faktörü kas dokusudur ve kaslarınızı düzenli olarak çalıştırmak bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, ağırlık egzersizleri yapmanızı tavsiye ederim. Ancak bunları yapmanızı etkileyebilecek bir sağlık sorununuz varsa, mutlaka doktorunuza danışın.

4. İyi çalışan bir metabolizmanın yolu iyi çalışan bağırsaklardan geçer. O yüzden, lif oranı yüksek yiyecekler olan sebze, meyve ve tam tahıllı ürünleri düzenli olarak tüketin. Ayrıca günlük ortalama 2-2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

5. Vücudunuz size açlık sinyali gönderdiğinde, mutlaka cevap verin. Yani, açlığınızı ertelemeyin ama acıkmadan da yemeyin.

6. Metabolizmayı en çok çalıştıran yiyecekler, protein açısından zengin olanlardır. Beslenmenizde dengeli şekilde protein kaynakları olmasına özen gösterin.

7. Yeşil çay ve kahve içeriğindeki kafein nedeniyle metabolizma çalıştırıcı etkiye sahiptir. Günlük iki fincan yeşil çay veya sade/az sütlü kahve tüketmek bu açıdan fayda sağlayacaktır. Ancak uzun süre kafein tüketen bireylerin, kafein eşiğinin daha yüksek olduğunu da bilmenizi isterim. Yani, yıllardır kahve içen kişilerin bünyesi kafeine alışkın olduğundan, bu içeceklerin onların metabolizmaları üzerindeki hızlandırıcı etkisi daha az olacaktır.