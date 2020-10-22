Kilo vermek için horlamaya çözüm şart!

Horlama sağlıklı uykuyu engelleyen problemler arasında yer alıyor. Genelde "Kilo verirsem horlamam geçer" yanılgısının doğru olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, aslında horlamanın fazla kiloya neden olabileceğini belirtti.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, hayatın yaklaşık üçte birini oluşturan uykunun sağlıklı kilo kontrolü üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Akkoyunlu “Uyku; hafıza yapılanmasından, el beceri ve yeteneklerine kadar, kalp ritim düzenlemelerinden, tansiyon düzenlenmelerine kadar birçok hayati fonksiyonun dengelendiği bir dönemdir.” ifadelerini kullandı.

HORMONLARI DA ETKİLİYOR

Uykunun hormonlar ve kilo üzerinde de etkisi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, uyku sırasında bazı hormonların salgılandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bununla birlikte gün içinde salgılanan bazı hormonlar, geceleri ya kesilir ya da salgılanma düzeyi azaltılır. Bu hormonların salınımının sağlıklı bir uyku ile birlikte düzenlenmesi bedenin yenilenmesi, yaşlanmanın geciktirilmesi ve kalori harcanmasını, kilonun dengelenmesini sağlar. Zamanında ve sağlıklı bir uyku sırasında meşhur mutluluk hormonu melatonin ile açılış yapılır ve ardından leptin, gerlilin, NPY dediğimiz hormonlar salgılanır. Bu hormonlar kilomuzun dengelenmesi için bir dizi fonksiyon görürler."

GECE ACIKMA UYKUSUZLUK UYARISIDIR

Prof. Dr. Akkoyunlu, gece geç saatlerde acıkanları uyararak, şunları söyledi:

“Aslında bu bir uyarıdır; uyuma saatin geçti demektir. Acıkma duygusunun azaltılması ile hormonlar kan şekerinin düşmemesi için karaciğerde biriktirilen yağ ve şekeri kontrollü bir şekilde kana gönderir. Böylece hem kan şekerini dengeler hem gün boyunca almış olduğunuz kalorinin yakılmasını ve atılmasını sağlar. Bu hormonlar aynı zamanda insülin hormonuna destek olarak şeker hastalığının gelişimini önlemede büyük rol oynarlar. Yeterince ve zamanlı olarak uyunduğunda egzersiz yapılmış gibi kalori atılımı sağlanmış olur.”

SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN KALİTELİ UYKU ŞART

Sağlıklı kilo kaybı için kaliteli uykunun önemine değinen Akkoyunlu, şu bilgileri verdi: