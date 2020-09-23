Kilo vermede yeni trend: Kombu çayı ve kefir! Kombu çayı neye iyi gelir?

Son yıllarda kombu çayı ve kefir popüler içecek hâline geldi. İkisi de vücut açısından büyük bir işleve sahip. Kombu çayı baş ağrısına iyi gelmesiyle birlikte kilo vermeyi kolaylaştırıyor, kefir ise vücut direncini artırıyor. İşte kombu çayının ve kefirin bilinmeyen faydaları…



Kamuoyuna yazılı açıklamalarda bulunan Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, son dönemin popüler çaylarından kombu çayı hakkında bilgi verdi.

KOMBU ÇAYI NASIL HAZIRLANIYOR?

Doğu Asya menşeili kombu çayının kombucha denilen çay mantarıyla hazırlandığını söyleyen Gençyürek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kombuça veya Kombu çayı probiyotik kaynağıdır. Bu içecek kombucha denilen çay mantarının bakteri ve mayalarla birlikte fermentasyonu yolu ile elde ediliyor. İçeriğinde fazla sayıda faydalı canlı bakteri bulunuyor. Antioksidan özelliği ile vücudu toksinlerden arındıran bir probiyotiktir ve detoks etkisi oluşturur. Tarihi çok eski olmakla birlikte ülkemizde son yıllarda popüler olan kombu çayı kilo verme üzerinde de oldukça etkilidir.”

KOMBU ÇAYININ FAYDALARI

Kombu çayının baş ağrısına neden olan dolaşım problemlerini düzenlediği bilgisini veren Gençyürek, kombuçya çayının faydalarını şöyle sıraladı:

“Kombuça çayı aynı zamanda iltihaplanmalara iyi geliyor.

Vücudun toksinlerden temizlenmesine yardımcı oluyor.

Kan şekerinin düzenlenmesini sağlıyor.

Vücuda enerji ve zindelik katıyor.

Alerjilere karşı koruyucudur.

Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcıdır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Yağ yakım hızını artırarak kilo vermeye de yardımcı oluyor.”

KOMBUÇA ÇAYI MI KEFİR Mİ?

Kombuça çayına karşı kefirin daha ön plana çıktığını ifade eden Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Elde edilme şekli, asidik tatları ve sağlık üzerine etkileri bakımından bu iki probiyotik ürün birbirine çok benziyor. Fakat ülkemizde kefir kadar bilinirliği ve kabul edilebilirliği henüz artış göstermiyor. Kombuça çayı, hazırlanışı da kefire göre daha çok emek istiyor. Alışkın olunan tat, hazır bulunması veya evde kolay yapılış şekli ile kefir, kombuça çayına göre kefir, daha avantajlı.” dedi.

KEFİRİN FAYDALARI

Kefirin de içeriğinde maya ve bakteri bulunan fermente bir probiyotik ürün olduğunu dile getiren Gençyürek, sözlerini şöyle tamamladı: