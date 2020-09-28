Kilo almak için iştah kabartan 4 öneri! Kilo almanın kolay yolları

Kilo almanın kolay yolları birçok insan tarafından merak ediliyor. Günlük harcanan enerjinin alınan enerjiden fazla olması ile kilo kaybı ve uzun dönemde zayıflık oluşabiliyor. Bu durumdan memnun olmayanlar "Kilo nasıl alınır?" sorusunun yanıtını araştırıyor.



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Sevde Kahraman, kilo almaya yönelik beslenme önerilerini anlattı.

ZAYIFLIĞIN SEBEPLERİ

Tiroid hormonlarının fazla çalışması yani hipertiroidi ya da bağırsaklarda yaşayabilen parazitlerin enerji dengesini olumsuz etkileyen tıbbi problemler olduğunu ve zayıflığa yol açabildiğini belirten Sevde Kahraman, zayıflıkta öncelikle endokrinoloji ve metabolizma uzmanı bir hekimin muayenesinin, gerekli ise kan tahlili ile kilo alımında metabolik bir engel olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun ardından beslenme ve diyet uzmanına başvurulması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Kahraman, bu süreçte kilo almak için 4 önerisini şöyle sıraladı:

1. ÖĞÜN ATLAMAYIN



Zayıf bireylerde öğün atlama, öğünü unutma gibi durumlar gözlenebiliyor. Ya da ana öğünler yerine ufak atıştırmalıklarla açlık bastırılabiliyor. Oysa ki ana öğün atlanıldığında ya da saati kaçırıldığında iştah azalabiliyor ve özellikle sonraki günlerde atlanan öğün saatlerinde bir şey yenmek istenmiyor. Bu yüzden en azından 3 ana öğün düzenli ve saatinde tüketilmeli.

2. ABUR CUBUR BESİNLER SAĞLIKLI BİR KİLO ARTIŞI SAĞLAMAZ



Kilo almak istenirken sağlık bazen geri plana atılabiliyor. Ve bireyler; cips, çikolata, yağlı, şerbetli tatlılar gibi sağlıksız alternatiflere yönelebiliyor. Ne yazık ki bu yiyecekler geçici tokluk oluşturduğundan çoğu kilo almak isteyen bireyde öğün atlamaya ya da günlük daha az enerji alımına yol açabiliyor. Bunun yerine atıştırmalıkların sağlıklı seçeneklerden oluşması önemli;

- meyve ve yoğurt,

- sütlü tatlı,

- ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar,

- daha az hacme sahip kuru meyveler gibi...

3. İŞTAHINIZI ARTTIRAN BESİNLERLE BU YOLA BAŞLAYIN



İştahı kabartan besinler herkes için bireyseldir... Kimimiz için sıcacık bir anne çorbasıdır, kimimiz için ekmek arası döner, kimimiz için sokak simidi, kimimiz için omlet... Bu besinleri günlük beslenme içerisine dengeli bir şekilde yerleştirmek kilo alma sürecini daha keyifli ve sürdürülebilir hale getirecektir. İştah artışı ile beraber diğer yiyeceklerin tüketimi de artacaktır.

4. FİZİKSEL AKTİVİTEYİ UNUTMAYIN



Kilo artışının hem yağ hem de kas kütlesi açısından bir dengede ilerlemesi sağlık açısından önemli. Yeterli kas kazanımı için de fiziksel aktivite olmazsa olmaz bir ihtiyaç.