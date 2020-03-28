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  3. Kilo aldırmayan çekirdekli ekmek tarifi!

Kilo aldırmayan çekirdekli ekmek tarifi!

Kilo aldırmayan çekirdekli ekmek tarifi!

Evde kalma sürecinde ev yapımı ekmek tarifleri merak ediliyor. Sebzelisinden fındıklısına, çikolatalısından çekirdeklisine kadar birçok ekmek tarifi mevcut. Peki, kilo aldırmayan çekirdekli ekmek tarifini hiç denediniz mi? İşte size hem sağlığınıza hem de sofranıza lezzet katacak çekirdekli ekmeğin yapılışı ve malzemeleri…

Fındıklısından çekirdeklisine kadar ev yapımı ekmek tarifleri araştırılıyor. Koronavirüsten dolayı tedbir almak amacıyla evde ekmeğini kendi yapmak isteyen vatandaşlar kilo aldırmayan ekmek tariflerini merak ediyor. Bazı ekmekler var ki insanın yedikçe yiyesi geliyor. Peki, hem lezzetli hem de kilo aldırmayan çekirdekli ekmek tarifi desem nasıl olur?

Hem hamuru yoğururken vakit geçireceğiniz hem de sağlıklı olması ile huzur bulacağınız çekirdekli ekmek tarifinin yapılışı çok kolay.

ÇEKİRDEKLİ EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ

500 gr tam tahıllı un

75 gr çekirdek

2 yemek kaşığı sirke

300 ml su

1 yaş maya

1 tatlı kaşığından az tuz

ÇEKİRDEKLİ EKMEK YAPILIŞI

Mayayı suda eritin

Suyun ısısı ılık olmalı

Elde ettiğiniz sıvıyı un, sirke ve tuz ile karıştırın

Çekirdekleri hamurun içine ekleyin ve karıştırın

Ardından ekmeği fırına sürebilirsiniz.

Afiyet olsun...


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