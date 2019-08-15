Kil maskesinin cildi güzelleştiren 5 etkisi

Kil maskesinin beyaz, yeşil, sarı, pembe ve kırmızı farklı renklere sahip birçok çeşidi vardır. Gözenekler ile cildin en derinlerine nüfuz ederek, buradaki kirleri çıkarır. Temizlenip açılan gözenekler sıkılaşır. Kil maskesi bu özelliği sayesinde gençleştirici özelliğe de sahiptir.

KİL MASKESİNİN FAYDALARI

Bol bol mineralin içinde bulunduğu bir doğa harikası olan kil, doğada çeşitli renklerde çeşitli türlerde bulunur. Fakat her biri güzellik ve cilt bakımı alanlarında muazzam faydalara sahip!

Kilin bilinen en önemli özelliği ciltteki yağ dengelemesini sağlayarak fazla yağı almasıdır.

Cildi derinlemesine temizler, arındırır. Böylece cildin toksinlerden ve ölü derilerden arınmasına yardımcı olur.

Oluşumu sırasında edindiği marifetleri sayesinde kil, ciltteki toksinleri emer ve ciltten atılmasına yardımcı olur.

Siyah nokta ve sivilce gibi cilt problemleri için oldukça etkilidir. Yağ dengelemesini sağladığı için siyah nokta ve akne oluşumunu engeller.

Cildi sıkılaştırır ve gözeneklerin kapanmasına yardımcı olur. Bu da cildinizin dış etkenler için daha savunulabilir bir hal almasını sağlar.

Düzenli kullanıldığında etkisini kısa sürede gözlemleyebileceksiniz. Düzenli dediğimiz de her gün değil elbette, haftada bir kullanmak kâfi!

Cilt lekeleri için birebir çözümdür. Cildinizde güneş lekesi, sivilce lekesi vb. gibi lekeleri düzenli bir kil maskesi yardımı ile kısa sürede yok edebilirsiniz.

Renk açıcı bir özelliğe de sahip olduğu için cildinizdeki renk farklılıklarını bu sayede en az seviyeye indirir hatta belki de cildiniz uygunsa tamamen de yok edebilir.

Kil aynı zamanda saçlar için de kullanılıyor. Çünkü saçları hem yumuşatıyor hem de saçınızı ve saç derinizi besleyerek saçların daha sağlıklı uzamasını sağlıyor.

Saç diplerinize kille masaj yapabilirsiniz, ardından ılık su ile yıkayabilirsiniz. Cildinizde nasıl yağ dengesini sağlamaya yardımcı oluyorsa saçınızda da bu dengenin kurulmasına yardımcı olur. Saçlarının çabucak yağlanmasından şikâyetçi olanlar mutlaka denemeli...

Oldukça hassas bir cilde sahipseniz pembe kil kullanarak cildinizin hızlı tahriş olma özelliğini minimuma indirebilmeniz de mümkün.

Özellikle hassas ciltler için tercih edilen pembe kil, cildinizi herhangi bir tahrişe sebebiyet vermeden arındırır ve temizler. Aynı zamanda hassas ciltlerin en büyük sorunu olan hızlı tahriş olma özelliğini de düzenli kullanımdan sonra azalttığı bilinir.

Çok sayıdaki faydasına rağmen kili doğru kullanmak da önemlidir, en çok dikkat edilmesi gereken kilin cildinizde bekleme süresidir.

Kilin cildinizde çok uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir, aksi takdirde bu kez fazla kuruluğa neden olacaktır.

İdeal bekleme süresi maksimum 15 dakika olmalıdır. Hassas ciltler için ise bu süre 5-10 dakika olması önerilir. Ardından tercihen soğuk suyla yüzünüzü yıkamalı ve iyi bir nemlendiriciyle cildinizi desteklemelisiniz.

Kil maskesi hazırlamak için kullandığınız suyun klorsuz ve saf olmasına dikkat etmeniz de kilin sağladığı faydaların etkisini daha hızlı görmenizi sağlayacaktır.

Aynı zamanda su yerine çeşitli doğal ürünler de kullanabilirsiniz kilinizi sulandırmak için.

Özellikle antik zamanlarda sıkça kullanılan bir diğer güzellik malzemesi olan gül suyu kil maskesi için kullanılan önemli bir bileşendir.

Zira gül suyunun da cilde saymakla bitmeyen faydaları vardır, kil gibi o da derinlemesine bir temizleyici olmasından dolayı maskeniz için de faydalı bir karışım olacaktır.

Papatya suyu ve salatalık suyu da alternatif olabilir.

Güney Ege ve Batı Akdeniz beldelerinde em ruhunuzu dinlendirecek hem de bakımınız için birikim yapabileceksiniz.

Özellikle Fethiye Saklıkent Kanyon'un kil madeni olduğunu unutulmamalı.

Kil maskesi kan dolaşımını uyarır ve cildin bir nevi yeniden doğmasını sağlar. Böylece yaşlanma karşıtı bir etkiye de sahiptir.

Cildi ve hücreleri onarması cildin yenilenmesine ön ayak olur. Bu sebeple de cildinizi gereceği için yaşlanma karşıtı bir etkiyle karşılaşmış olursunuz.

Kil maskesi tüm vücuda uygulanabilir.

Son olarak kilin güzellikte kullanımının yanı sıra tedavi amaçlı kullanılabildiğini de eklemek gerekiyor.

Kil, özelliği bakımından aynı zamanda ağrı kesici bir özelliğe sahiptir.

Her derde deva bu doğa harikası, özellikle kireçlenme ve romatizma gibi ağrılardan şikâyeti olanlar için de öneriliyor.

KİL MASKESİ TARİFLERİ

1. CİLDİ YATIŞTIRAN KİL MASKESİ

Güneşten yıpranmış ve sivilceler nedeniyle tahriş olmuş bir cilde sahipseniz bu maskeyi uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; 1 yemek kaşığı beyaz kil, yarım yemek kaşığı toz haline getirilmiş yulaf ezmesi, yarım çay bardağı kadar papatya çayı. Bu kil maskesinde su yerine papatya çayı kullanılır, bu nedenle papatya çayını demledikten sonra soğutun. Belirtilen miktarda yulaf ve kili metal olmayan bir kaseye alın ve papatya çayını yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Karışım krem kıvamına geldikten sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra yüzünüzü temizleyin.

2. SİVİLCELERE KARŞI KİL MASKESİ

Bu maske için beyaz kil kullanabilirsiniz. Eğer kuru bir cilde sahipseniz kesinlikle kırmızı kil kullanmamalısınız. İhtiyacınız olan malzemeler; 4-5 damla çay ağacı yağı, 4-5 damla taze limon suyu ve 3 çay kaşığı sade yoğurt. Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile temizleyin. Maskeye bal ekleyerek cildinizin beslenmesini sağlayabilirsiniz.

3. YAĞLI CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ

Bu maske için özellikle kırmızı kil kullanmanız tavsiye edilir. İhtiyacınız olan malzemeler; Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı elma suyu, 1 çay kaşığı vazelin, 1 tatlı kaşığı portakal suyu, 1 yemek kaşığı kırmızı kil. Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile temizleyin. Kırmızı kil bulmakta zorluk çekerseniz, kırmızı kil yerine beyaz kil de kullanabilirsiniz.

4. SİYAH NOKTALAR İÇİN KİL MASKESİ

Siyah noktalar ile mücadele etmek için yeşil kil kullanmanız ideal olacaktır. Bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 tatlı kaşığı papatya suyu ve 1 çay kaşığı yeşil kil. Kil ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyin. Hassas cilt yapısına sahipseniz bekleme süresini 10 dakikadan az tutun ve maske kurur kurumaz yüzünüzü yıkayın. Bu maskenin haftada 1 kereden fazla uygulanması önerilmez.

5. CANLILIK VERİCİ KİL MASKESİ

Bu maske kil ve pirinci birlikte kullanarak, yüzünüzün canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. 1 çay kaşığı pirinci metal ile temas ettirmeden öğütüp un haline getirin. 2 yemek kaşığı su, yarım çay kaşığı nemlendirici krem, 1 tatlı kaşığı mısır unu ve 1 tatlı kaşığı kili öğütülmüş pirinç ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın ve 10 dakika bekletip yüzünüzü yıkayın. Bu maskenin haftada 1 kereden fazla uygulanması önerilmez.