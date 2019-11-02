Bir kez yiyenler unutamıyor: Kıbbe Siniye tarifi
“Kıbbe siniye nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Kıbbe Siniye, Suriye mutfağının leziz yemeklerinden bir tanesidir. 4-6 kişilik kıbbe siniye hazırlamak ortalama 30 dakika sürmektedir. Kıbbe siniye’nin pişme süresi ise ortalama 30 dakika sürmektedir. Hazırlama ve pişme süresiyle beraber 1 saate yakın süren bu yemeği misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Eminiz ki bayılacakları bir yemek olacaktır. Haberimizin devamında Kıbbe Siniye tarifi hakkında detaylara ulaşabilirsiniz…
Kıbbe Siniye yani bir diğer adıyla Tepsi Kebabı olarak da bilinmektedir. Kalorisi oldukça yüksek olan bu yemeğin oldukça kontrollü tüketilmesi önerilmektedir. Oldukça lezzetli olan Kıbbe Siniye bir diğer adıyla Tepsi Kebabını yapmak için; dana eti, çiğ köftelik bulgur, çiğ köftelik kıyma, soğan, maydanoz, zeytinyağı, karabiber ve tabi ki tuz malzemeleri gerekmektedir. Malzeme çeşitliliğine bakıldığında oldukça besleyici gözüken Kıbbe Siniye aynı zamanda oldukça doyurucu özelliğe de sahiptir.
KIBBE SİNİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
• 1 kg dana eti
• 500 gr çiğ köftelik bulgur
• 500 gr çiğ köftelik kıyma
• 2 soğan
• 1 demet maydanoz
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• Tuz
• Karabiber
KIBBE SİNİYE NASIL YAPILIR?
Çekilmiş dana etini çiğ köftelik bulgurla karıştırıp hamur kıvamında iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru ikiye bölün. Tencerede zeytinyağı, kıyma ve ince doğranmış soğanı kavurun. İnci kıyılmış maydanoz, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Geniş bir tepsiye hamuru ince tabaka halinde yayın. Üzerine kıymalı harcı yerleştirin. İkinci kat hamuru üzerine yayıp 180 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.