Bir kez yiyenler unutamıyor: Kıbbe Siniye tarifi

Kıbbe Siniye yani bir diğer adıyla Tepsi Kebabı olarak da bilinmektedir. Kalorisi oldukça yüksek olan bu yemeğin oldukça kontrollü tüketilmesi önerilmektedir. Oldukça lezzetli olan Kıbbe Siniye bir diğer adıyla Tepsi Kebabını yapmak için; dana eti, çiğ köftelik bulgur, çiğ köftelik kıyma, soğan, maydanoz, zeytinyağı, karabiber ve tabi ki tuz malzemeleri gerekmektedir. Malzeme çeşitliliğine bakıldığında oldukça besleyici gözüken Kıbbe Siniye aynı zamanda oldukça doyurucu özelliğe de sahiptir.

KIBBE SİNİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 1 kg dana eti

• 500 gr çiğ köftelik bulgur

• 500 gr çiğ köftelik kıyma

• 2 soğan

• 1 demet maydanoz

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz

• Karabiber

KIBBE SİNİYE NASIL YAPILIR?

Çekilmiş dana etini çiğ köftelik bulgurla karıştırıp hamur kıvamında iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru ikiye bölün. Tencerede zeytinyağı, kıyma ve ince doğranmış soğanı kavurun. İnci kıyılmış maydanoz, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Geniş bir tepsiye hamuru ince tabaka halinde yayın. Üzerine kıymalı harcı yerleştirin. İkinci kat hamuru üzerine yayıp 180 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.