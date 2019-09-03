Keten tohumu yağının bilinmeyen 7 faydası!

Keten tohumu yağının başlıcası; soğuk algınlığı ve öksürük rahatsızlıklarında etkili olmasıdır. Yüksek kolesterol ve trigliserit seviyesini düşürmekte yardımcıdır. Hassas bünyelerdeki bağışıklık sistemini daha güçlü hale getiren keten tohumu yağının faydaları araştırılmaya devam edilmektedir. Boyacılık ve kozmetik sektörü, keten tohumu yağının en sık kullanıldığı alanlardandır.

KETEN TOHUMU YAĞI NEDİR

Keten tohumu yağı, ketenden yapılan doğal ve bitkisel bir yağ türüdür. Keten yağının içinde, yüksek miktarda tekli ve çoklu olarak doymamış yağ asitleri, az bir miktarda da doymuş yağ asidi bulunmaktadır. Yine bu bitkisel yağın içerisinde, yüksek oranda lif ile beraber, yüksek miktarda potasyum, az miktarda magnezyum, demir, bakır, çinko ve bir takım vitaminler içermektedir.

Keten bitkisinin tohumlarından, iki yol ile yağ elde edilmektedir. Bu yöntemlerden ilki, tohuma ısı verilerek yağın çıkartılması; ikincisi ise tohuma soğuk pres yönteminin uygulanmasıdır. Elde edilen bu yağın içerisinde, % 90 oranında doymamış asitler bulunmaktadır. Anadolu’daki keten bitkilerinin tohumlarında ise, yağ miktarı ortalama olarak % 40 civarlarındadır. Yağ elde edimindeki ilk yöntem olan ısı verilme yolu ile çıkartılan yağlar, bilhassa sanayide kullanılmaktadır. Endüstriyel kollarda boyacılık ve kozmetik sektörü, bu yağın en sık kullanıldığı alanları temsil eder. Hatta, ahşap vernik boyaları da dahil olmak üzere, tüm profesyonel resim boyalarının kökeninde, keten tohumu bulunmaktadır.

Elde edilen keten tohumu yağı, özellikle yanıklar nedeniyle oluşmuş yaralarda, ağrı kesici amacıyla kullanılarak, sağlık açısından fayda sağlanması sağlanır. Ayrıca, keten bitkisinin tohumu, su ya da süt ile birlikte kaynatılarak, lapa elde edilir. Bu lapa aracılığı ile de ilaç oluşumu sağlanır ve bu ilaç, kesinlikle haricen kullanılır. Yağ üretimindeki diğer seçenek olan soğuk pres yöntemi sonucu üretilen yağlar ise, daha çok bitkisel kaynaklı besin takviyeleri içinde kullanılmaktadır. İki yağ elde etme yöntemi arasındaki temel fark ise, tam da beslenme ile ilgilidir. Isı verilme sonucu kimyasal yapısı bozulan moleküller olduğu için, bu yöntem sonucu beslenme konusunda yağdan yardım alınamaz. Ancak soğuk pres yöntemi, bu konuda oldukça faydalıdır.

Keten tohumundan elde edilen yağ, omega 3 yönünden de oldukça zengindir. Bununla ilgili olarak, aynı miktardaki ceviz ya da ıspanak besinlerinden daha fazla omega 3 bulunduran bu yağın yağ asitleri, fazlasıyla yararlıdır. Bu nedenle de, balık yağının bitkisel hali olarak lanse edilen keten tohumu yağı, bu özelliği ile kalp ve damar rahatsızlıkları adına düzenli olarak alınmalıdır.

Keten yağının içinde bol miktarda bulunan omega 3, hava ile çok kolay ve hızlıca tepkimeye girerek kimyasal yapısı bozulur. Bu nedenle de, soğuk pres ile elde edilen keten tohumu yağı, taze olarak tüketilmelidir. Keten tohumu yağının genel faydaları ise şu şekilde sıralanabilir;