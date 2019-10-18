Egzama ve cilt lekelerine son! Faydaları şaşırtıyor

Keten tohumu yağı sağlıklı yaşamak isteyen bireylerin olmazsa olmaz tercihleri arasındadır. Öyle ki, keten tohumu yağı kalp sağlığını iyileştirmek, iltihap ve gut azaltmak ve kanser ve erken yaşlanmayı önlemek gibi işlevlere sahiptir.

Kan basıncınızı düşürmeye, kalp krizlerini ve felçleri etkili bir şekilde önlemeye yardımcı olur. Kalbinizi keten tohumu yağı ile koruma altına alabiliriz.

Keten tohumu yağı yüksek oranda antioksidan içerir. Vücudun çeşitli bölgelerindeki serbest radikallerin sağlıklı hücrelere zarar vermesini engelleyerek kanserden korur. Vücuttaki hormon dengeleri üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilmektedir.

Keten tohumu, yüksek oranda lif içerdiği için sindirime de yardımcı olur. Kolonu yağlar ve doğal bir müshil olarak çalışır. Lifler dışkının toplanmasına ve sindirim sitemi boyunca hareket etmesini sağlar. Böylece kabızlık ve ishali engellemiş olur. Kolon kanseri riskini azaltmaktadır.

CİLT LEKELERİ VE EGZAMA GİBİ RAHATSIZ EDİCİ CİLT PROBLEMLERİ İÇİN KULLANILABİLECEK EN İYİ SEÇENEKLERDEN BİRİDİR

Keten tohumu yağı, eklem ve kaslarda doğal ağrı ve ağrıların yanı sıra artrit ve hatta gut gibi daha ciddi durumlar da dâhil olmak üzere vücutta çeşitli iltihaplanma biçimlerini önleyebilmektedir.

Keten tohumu yağı, cilt lekeleri ve egzama gibi rahatsız edici cilt problemleri için kullanılabilecek en iyi seçeneklerden biridir. Egzama, kabarma veya çatlama yapabilen kuru, kırmızı ve kaşıntılı deriye neden olan yaygın bir cilt bozukluğudur. Genel olarak gıdalara, kimyasallara veya parfüm veya sabun gibi diğer maddelere karşı alerjik bir tepkiye neden olur.

KETEN TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

İyi bir markadan soğuk preslenmiş organik bir keten tohumu yağı almak en sağlıklı olanıdır. Hangi markadan almış olursanız olun, keten tohumu yağı siyah bir şişede saklanmalıdır. Tadı hoşuna gitmeyen kişiler, kapsüllerini de tercih edebilirler. Keten tohumunun en iyi özelliklerinden biri çok yönlü kullanım alanı olmasıdır. Salata soru veya diğer soslardaki yağlar için de kullanılabilir.