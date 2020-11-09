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09 Kasım 2020 Pazartesi 12:09 | Son Güncelleme:

Kestane şekeri nasıl yapılır? Kestane şekeri tarifi

Kestane şekeri nasıl yapılır" Kestane şekeri tarifi

Kış kestanelerini değerlendirmek isteyenler kestane şekeri tarifi ya da kestane tatlısının yapılışını araştırıyor. Kestanenin tatlıya dönüştürülüp yenen ilk meyve olduğu belirtiliyor. Bursa'nın ünlü kestane şekeri tarifi haberimizde...

Kestane şekerini bilenler lezzetinin ününü de duymuştur. Unutkanlığa iyi gelmesiyle bilinen kestane birçok hastalığa şifa olduğu gibi tadıyla da kış aylarında mutlu ediyor. Özellikle kış kestanelerini değerlendirmek istiyorsanız kestane şekeri tam damak zevkinize göre bir tatlı olacaktır. İşte altı günlük aşamadan oluşan kestane şekeri tarifi...

KESTANE ŞEKERİ MALZEMELER

l Yarım kilo kestane l 3 su bardağı şeker

l 2 su bardağı su l 1 paket vanilya

KESTANE ŞEKERİ TARİFİ

Kestaneler arkalı önlü çizilir. Çizilen kestaneler suyla yıkandıktan sonra suyu kaynatmadan kısık ateşte 3 saat pişirilir. Kabukları aralanan kestaneler bir bıçak yardımıyla kabuklarından ayrılır.

Diğer tarafta 3 bardak şeker ve 2 bardak suyla kestane şekerinin şurubu kaynatılır. Şuruba, vanilya da ekledikten sonra kestanelerin üzerine dökülür.

Bu şekilde 3 gün bekletilir. 3 günün sonunda kestanelerin olduğu tencere içi su dolu başka bir tencerenin içine oturtarak (benmari usulü) ocağa alınır. Yarım ateşte 1 saat kadar pişirilir. Bu şekilde de 1 gün beklettikten sonra ertesi gün aynı işlem tekrar yapılır. Kestane şekeri 6 günlük bir aşamadan sonra yenmeye hazır. Afiyet olsun.

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