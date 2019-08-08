Kestanenin insan sağlığına en faydalı 5 etkisi!

Kestane, oldukça sevilen bir gıda ürünüdür. Kışın sık tüketilen kestanenin birçok faydası bulunmaktadır. Kestane vitamin, mineral ve lif bakımından oldukça zengindir. Kestanenin diğer yemişlerden daha az kaloriye sahip olduğu için diyet yapanların da sık tükettiği yemişlerdendir. Kestanenin içerdiği toplam yağ miktarı diğer kuru yemişlerden daha azdır. Kestane, kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Mineral açısından zengin olan kestane bir demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve çinko kaynağıdır. Barındırdığı magnezyum ve fosfor mineralleri kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Kestanede bolca potasyum bulunur. Potasyum vücudumuzun sağlığı için önemli bir maddedir. Ayrıca barındırdığı antioksidanlar vücudun arınmasına yardımcı olur.

Kestanedeki manganez minerali de kan pıhtılaşması ve bağ dokusu üretimine katkı sağlar.

KESTANENİN SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDALARI

Yüksek miktarda lif (3 avuçluk kestanede 4 gram lif bulunur.) barındıran kestane sindirim sisteminin düzenlemeye yardımcı olur. Kestanedeki lifler kolesterolün düşürülmesine, kan şekerinin sabitlenmesinde faydalıdır. Lif alımı tokluk hissiyatı vermesinden dolayı da kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

Bu lifler ayrıca dışkıların vücuttan çabuk atılmasını da sağlar ki kabızlık ve benzeri sorunları çözmenize yardımcı olur.

KESTANENİN ENERJİSİ

Günlük enerji miktarınızı artırmak için karbonhidrata ihtiyaç duyanlar için kestane etkili bir besindir. Fındık ve badem gibi gıdalar karbonhidrat bakımından zayıf oldukları için genellikle daha çok diyette olanlarca tercih edilmektedir.

KESTANENİN SİNİR SİSTEMİNE VE BEYNE FAYDALARI

Barındırdığı B vitamini yağda çözülmekte ve kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar, RBC) çoğalmasına yardımcı olur. Kestanenin içinde bol bulunan B vitamlerinden filotin, tiamin ve ribovlavin beyin fonksiyonları için faydalıdır. 3 avuç kadar kestane günlük B vitamini ihtiyacını karşılar ki kestane cevizden sonra beyin için en faydalı besinlerden biridir.

Linoleik asit gibi temel yağ asitleri içeren yağlar bebeklerin sinir sisteminin gelişmesine de katkı sağlar. Hamilelik sırasında kestane de tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

ANTİOKSİDAN OLARAK KESTANE

Kestanenin barındırdığı mineraller antioksidan görevi görür ve serbest radikalleri ortadan kaldırır. Serbest radikaller hücrelere, proteinlere ve DNA’ya zarar verir. Kanser, damar tıkanıklığı, Alzheimer ve Parkinson gibi ciddi hastalıklarla ilişkilidir.

KESTANENİN KEMİKLERE FAYDASI

Bakır minerali kırmızı kan hücrelerinin artmasını, bağışıklık sisteminin ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bir bakır olan kestaneyi kızarmış olarak kurutulmuş erikle tüketerek bakır alımınızı artırabilirsiniz.

KESTANE BALININ FAYDALARI NELERDİR?

Kestanenin kendisi kadar arıların kestane çiçeğinden yaptığı balın da pek çok faydası vardır. Koyu kahve renginde olan kestane balı özellikle antiseptik özelliği ile bilinir. Kestane gibi kestane balı da bağışıklık ve sinir sistemine, cinsel gücü artırmada, çeşitli enfeksiyonların ve iltihapların iyileştirmede, hafızayı güçlendirmede, iştahı açmada faydalıdır. Astıma, sedef hastalığına, akciğer hastalıklarına, baş dönmesine; bel, baş, göğüs, karın, adale ağrılarına; ağız yaralarına, bademcik iltihabına, cilt lekelerine faydalıdır.

Yani kestane balı gerek tüketilerek gerekse de cilde sürülerek vücudunuza pek çok fayda sağlar. Fruktoz açısından zengin olan kestane balı yüksek bir enerji deposudur. Antibakteriyel etkisi sayesinde sivilcelere iyi gelir. Kestanenin kendisi gibi antioksidan etkisi ile artrit hastalıklara karşı da etkilidir. Soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklara iyi gelen kestane balı öksürüklerin azalmasına yardımcı olur.