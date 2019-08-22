Ciltteki sivilceleri yok ediyor: Kestane balı!

Kestane balı, Haziran ayından itibaren arıların kestane çiçeklerinden elde ettiği bir bal çeşidi olarak bilinmektedir. Kendine özgü tadı ve kıvamıyla yiyenlerde tadını damağa bırakan kestane balının faydalarını sizler için araştırdık. Kestane balı, kan dolaşımını hızlandırarak kanın vücutta çok daha rahat hareket etmesini sağlamakla birlikte hazmı kolaylaştırıcı etkisiyle de bilinmektedir.

İŞTE KESTANE BALININ FAYDALARI

Mikrop öldürücü etkiye sahiptir. Bu özelliği ile vücuttaki pek çok hastalıkta destekleyici tedavi yöntemi olabilir.

Soğuk aylarda meydana gelen hastalıklara karşı vücudu dirençli kılar.

Boğazlarda meydana gelen enfeksiyonlarda iyileştirici etki gösterir.

Kuru öksürük problemlerinde yumuşatıcı etkiye sahiptir.

Antioksidan etkisi ile vücutta oluşan zararlı oksidatif süreçleri engeller ve vücudun temizlenmesine imkân verir.

Akciğer hastalıklarında tedavi edici özellik gösterir.

Kanser türlerine karşı koruyucu bir terapi seçeneğidir.

Ağız içerisinde oluşan yaraları iyileştirir.

Bağırsaklarda meydana gelen aşırı gaz birikimini önler.

Hazmı kolaylaştırarak gün içerisinde tüketilen yiyeceklerin daha kolay sindirilmesini sağlar.

Kestane balı, bağırsaklarda suyun tutulmasını sağlayarak kabızlık giderici olarak kullanılabilir.

Kan şekerini düzenler ve diyet dönemindeki kişilerin çabuk acıkmalarını önler.

İdrar kesesinde meydana gelen enfeksiyonları tedavi edici özellik gösterir.

Kemik dokusunda meydana gelen zedelenmelerde iyileştiricidir.

Astım hastalığının tedavi sürecinde kullanılabilir.

İshale bağlı karın ağrısı problemlerini iyileştirmek için tercih edilebilir.

Kestane balı, ülser ve gastrit sorunlarında yaşanan mide yanmasını giderir.

Merhem şeklinde derideki yaraların üzerine sürülebilir ve hızlı iyileşme sağlayabilir.

Hafif ve orta dereceli yanıklarda deri üzerine kompres olarak uygulanabilir.

Kestane balı, kan dolaşımını hızlandırarak kanın vücutta çok daha rahat hareket etmesine olanak verir.

Sarılık hastalığına karşı etkili bir koruyucu tedavi seçeneğidir.

Basur problemlerini gidermek için tüketilebilir.

Kestane balı, prostat büyümesini durdurur.

Böbreklerde meydana gelen taşları dökme konusunda etkilidir.

Tüm bunların yanı sıra kestane balı faydası nedir diyenlere bu şifa kaynağının faydalarının yukarıda sayılanlar ile sınırlı kalmadığı da söylenebilmektedir. Buna göre kestane balının faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler aşağıdaki bilgileri de gözden geçirebilir: