Birçok yörede sevilen lezzet: Keşkek tarifi!

Trakya bölgesinin nadide lezzetlerinden olan keşkek herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Keşkek nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü keşkek her yörece sevilen bir lezzettir. Keşkek nasıl yapılır? Aslında çok kolay ve pratiktir. Keşkek lezzeti itibariyle son zamanlarda tercih edilen lezzetler arasında popülerlerdir.

MALZEMELER:

2 su bardağı aşurelik buğday

4 adet tavuk pirzola

4 su bardağı su

tuz

tereyağı

pul biber

NASIL YAPILIR?