Birçok yörede sevilen lezzet: Keşkek tarifi!
“Keşkek nasıl yapılır?” merak edilen sorular arasında geliyor. Trakya yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan Keşkek sadece Trakya’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Sofraları süsleyen keşkek lezzetiyle her yörede sevilerek yapılıyor. En çok Trakya bölgesinde bilinse de son zamanlarda her yörede kendini gösteren keşkek nasıl yapılır merak ediliyor.
Trakya bölgesinin nadide lezzetlerinden olan keşkek herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Keşkek nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü keşkek her yörece sevilen bir lezzettir. Keşkek nasıl yapılır? Aslında çok kolay ve pratiktir. Keşkek lezzeti itibariyle son zamanlarda tercih edilen lezzetler arasında popülerlerdir.
MALZEMELER:
- 2 su bardağı aşurelik buğday
- 4 adet tavuk pirzola
- 4 su bardağı su
- tuz
- tereyağı
- pul biber
NASIL YAPILIR?
- Buğdaylar üzerine az su eklenerek bir kez kaynatılır ve yarım saat bekletilir.
- Bekleme süresinden sonra düdüklü tencerenin altına buğdaylar konarak üzerine tavuk etleri yerleştirilir.
- 4 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı tuz eklenerek 40 dakika pişirilir.
- Piştikten sonra tavukların kemikleri sıyrılır.
- İsterseniz tahta kaşığın tersi ile isterseniz blender ile ezilir. Taneli olmasını istiyorsanız kaşıkla yapmanız yeterli.
- Üzerine tereyağında pul biber kızdırılarak servis yapılır. Afiyet olsun…