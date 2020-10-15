Keratin saç dökülmesini önlüyor

Saç dökülmesi nasıl geçer? sorusunun yanıtı kadınlar ve erkekler tarafından özellikle mevsim geçişlerinde araştırılıyor. Saçların dökülmesi, yıpranması ve kırılması hem kadınlarda, hem de erkeklerde sıkça rastlanan bir sorundur.



İHA'ya saç dökülmesi ve keratin bakımı hakkında açıklamalarda bulunan Saç Bakım Uzmanı Selçuk Sümer, bu mevsimlerde saç dökülmesinin yoğun olmasının nedeninin saçlardaki nem ve proteinin kaybolması olduğunu söyledi.

Nem ve protein kaybolmasının saçlarda cansız bir görünüme yol açtığını ifade eden Kuaför Can Gökboru ise “Olumsuz hava koşulları olduğu kadar kullanılan şampuan ve şekillendiriciler de sorunlara yol açıyor. Bu maddelerin içinde bulunan sülfat, paraben ve silikon saçlara büyük oranda zarar veriyor.” şeklinde konuştu.

KERATİN BAKIMI NE İŞE YARIYOR?



Düzenli aralıklarla yapılan keratin bakımının saçların doğal ve canlı görünmesini sağladığını söyleyen ve keratin bakımı hakkında ayrıntılı bilgiler veren Sümer, “Bu bakımla saçın pH dengesini düzenliyoruz. Bu da saç sağlığı için büyük önem arz ediyor. Keratin bakımının, 3 aylık periyotlarla uygulanmasını öneriyoruz. Sağlıklı bir saç yapısı, yüzde 83 oranında protein barındırması gerekiyor. Keratin bakımıyla, saçın kaybettiği protein ve nemi geri almasını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Saç Uzmanı olan Sümer ve Gökboru, saça uygulanan bakımlarla saçları yıpratan sülfat ve paraben gibi istenmeyen maddelerin zararlarının azaldığını söyledi.

ERKEKLERİN DE KERATİN BAKIMINA İHTİYACI VAR



“Keratin bakımını kadınlar kadar erkeklerin de yaptırması gerekiyor” diyen Gökboru, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Saç söz konusu olduğunda cinsiyet olmaz. Erkeklerin de saç bakımı yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle dökülme problemi yaşayan erkek müşterilerimizde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Saç dökülmesi sorunu için erken bir tedbir niteliğinde diyebiliriz.”

HANGİ SAÇ ÜRÜNLERİ KULLANILMALI?



Saç yapısı ile ilgili bilgiler veren Sümer, önerilerini şöyle sıraladı: