Kepçe kulak tedavisi okul öncesi dönemde yapılmalı

Kepçe kulak tedavisi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kepçe olarak tabir edilen kulakta şekil bozukluğu, insanlarda psikolojik olarak büyük etki bırakmaktadır. Peki, kepçe kulak tedavisi ne zaman yapılmalı?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş - Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, sadece çocukların değil yetişkinlerinde günlük yaşamlarını ve psikolojilerini olumsuz etkileyen ’kepçe kulak’ sorununun kısa bir süre içinde tedavisinin yapılabileceğini belirterek merak edilen soruları yanıtladı.



KEPÇE KULAK NEDEN KAYNAKLANIR?

Kepçe kulak sorununu "Kulak bölgesindeki kıkırdakların kıvrımlarının yetersizliğine bağlı deformitedir." şeklinde tanımlayan Opr. Dr. İbrahim Ağrı, şu bilgileri verdi:

"Kepçe kulağın en sık görülme sebebi kalıtsal faktörlerdir. Anne ve babasında kepçe kulak durumu olanlarda sıklıkla görmekteyiz. Kepçe kulaklı hastalarımız çevreleri tarafından alay konusu olmaktan buna bağlı olarak depresyon ve özgüven eksikliği yaşamaktadırlar. İsteğe bağlı olmakla birlikte lokal ve genel anestezi altında yapılmakta ortalama 90 ila 120 dakika arasında yapılmakta genel itibariyle kulak arkasından yaptığımız kesiyle operasyonu gerçekleştirmekteyiz. Kepçe kulak ameliyatı sonrası genel itibarıyla arkadan kesik yapıldığı için herhangi bir kozmetik bir durum olmaz. Kepçe kulak operasyonu sonrası iki gün sargımız oluyor. İki gün sonra sargıyı açtıktan sonra yaklaşık 2 hafta tenisçi bandı dediğimiz bir bant kullanıyor, ondan sonra gündelik hayatına normal bir şekilde dönülebiliyor.”

KEPÇE KULAK TEDAVİSİ NE ZAMAN OLMALI?

Kepçe kulak cerrahisinde yaş aralığına değinen Opr. Dr. İbrahim Ağrı, kepçe kulak tedavisi hakkında şunları söyledi: