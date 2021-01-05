Kepçe kulak ameliyatı kimlere yapılabilir?

Çocukların kulaklarındaki "Kepçe kulak" şeklinde tanımlanan şekil bozuklukları ileride sorun olabiliyor. Peki, kepçe kulak ameliyatı kimlere yapılabiliyor?

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Tayfun Türkaslan "Kulaklarınızın kafanızdan ne kadar dışarı çıktığından rahatsızsanız otoplasti yaptırmayı seçebilirsiniz. Kulağınız veya kulaklarınız bir yaralanma veya doğum kusuru nedeniyle şekilsiz ise otoplastiyi de düşünebilirsiniz. Otoplasti, kulaklar tam boyutuna ulaştıktan sonra (genellikle 5 yaşından sonra) yetişkinliğe kadar her yaşta yapılabilir. Bazı durumlarda ameliyat 3 yaş gibi erken bir zamanda yapılır. Bir çocuk kepçe kulaklarla ve diğer bazı kulak şekli problemleriyle doğarsa, atelleme doğumdan hemen sonra başlanırsa bu sorunları başarıyla düzeltebilir." dedi.



Türkaslan, "Otoplasti, kulaklar tam boyutuna ulaştıktan sonra her yaşta yapılabilir. Otoplasti kulaklarınızın yerini değiştirmez veya duyma yeteneğinizi değiştirmez." diye de ekledi.