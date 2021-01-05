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05 Ocak 2021 Salı 09:28 | Son Güncelleme:

Kepçe kulak ameliyatı kimlere yapılabilir?

Kepçe kulak ameliyatı kimlere yapılabilir"

Halk arasında kepçe kulak diye tanımlanan kulaktaki şekil bozukluğu otoplasti ile düzeliyor. Otoplastinin her yaşta yapılabildiğini belirten uzmanlar, çocuklarda kepçe kulak sorunuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Çocukların kulaklarındaki "Kepçe kulak" şeklinde tanımlanan şekil bozuklukları ileride sorun olabiliyor. Peki, kepçe kulak ameliyatı kimlere yapılabiliyor?

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Tayfun Türkaslan "Kulaklarınızın kafanızdan ne kadar dışarı çıktığından rahatsızsanız otoplasti yaptırmayı seçebilirsiniz. Kulağınız veya kulaklarınız bir yaralanma veya doğum kusuru nedeniyle şekilsiz ise otoplastiyi de düşünebilirsiniz. Otoplasti, kulaklar tam boyutuna ulaştıktan sonra (genellikle 5 yaşından sonra) yetişkinliğe kadar her yaşta yapılabilir. Bazı durumlarda ameliyat 3 yaş gibi erken bir zamanda yapılır. Bir çocuk kepçe kulaklarla ve diğer bazı kulak şekli problemleriyle doğarsa, atelleme doğumdan hemen sonra başlanırsa bu sorunları başarıyla düzeltebilir." dedi.

Türkaslan, "Otoplasti, kulaklar tam boyutuna ulaştıktan sonra her yaşta yapılabilir. Otoplasti kulaklarınızın yerini değiştirmez veya duyma yeteneğinizi değiştirmez." diye de ekledi. 

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