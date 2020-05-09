Kendinizi ve sevdiğinizi bu testle keşfedin Kişilik testleri

Kişilik testleri veya karakter testleri yoğun ilgi görüyor. Psikolojide bazı renkler ve anahtar kelimeler düşünülen fikirler hakkında ipucu veriyor. Japonya'da 4 milyon satan Isamu Saito'nun Kokoloji kitabında yer alan kişilik testleri ilgi görüyor. İşte size seçtiğiniz kişi hakkında ipucu gösterecek mavi palto, sarı palto testi…

Kasaba meydanında çam ağacının ışıklarının yakılması için toplanmak insanlara, bir topluluk olarak bir araya gelmek ve bir yılın daha bitişini kutlama şansı verir. Hem nostalji zamanıdır, hem de yeni hatıralar yaratma şansı. İnsanlar bayram sevinci taşırlar, tanımadığınız kişiler bile yakındır ve her yerde sıcak bir hava eser.

Geceleyin hava soğuk, bir grup arkadaşınız ve tanıdıklarla beraber ağacın ışıklarının yakılmasını seyretmeye geldiniz. Birlikte olduğunuz kişilerden biri sarı bir palto, diğeri ise mavi bir palto giyiyor. Sarı ve mavi palto giyenler kimler? Seçiminizi tanıdığınız insanlar arasında yapınız. Hangisi?

SARI PALTO DİYENLER

Psikolojide sarı gibi bir parlak renkler sıcak ve olumlu duygular anlamına gelir. Kendiniz bile şaşırabilirsiniz ama sarı palto giyen kişi için seçtiğiniz kişi sizin çok sevdiğiniz ya da sizi çok mutlu eden kişidir.

MAVİ PALTO DİYENLER

Psikolojide mavi rengi sakin ve olumsuz duygularla bağdaştırılır. Mavi palto giyen kişi için seçtiğiniz kişi size soğuk gelen kişidir.



