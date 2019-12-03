Kemoterapi gören hastalar için mide bulantısına son! İşte o çay

Kemoterapi gören hastaların mide bulantısını nasıl geçireceği araştırılıyor. Zencefilin mide bulantısından soğuk algınlığına kadar birçok konuda şifa etkisi yaptığı biliniyor. Uzmanlar zencefil ile ilgili faydalı olduğu görüşlerini paylaşıyor. Haberimizin devamında zencefilin hangi konularda şifa etkisi sağladığını bulabilirsiniz.

Mide bulantısını hafifletiyor

Zencefilin hamilelikte sabah bulantıları ile bağlantılı mide bulantısı ve kusmanın tedavisine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle kemoterapi gören hastalar içinde fayda sağladığı bilinmektedir.

Soğuk algınlığı ve gribe iyi geliyor

Zencefilin bir diğer faydası da soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara iyi gelmesidir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir.

Aşırı gaz birikimini önlemektedir

Zencefil çok güçlü bir gaz gidericidir.Küçük bir parça zencefil çiğneyerek gazı sağlıklı bir şekilde dışarıya atabileceksiniz. bunun yanı sıra gazın tekrar birikmesini de önleyebileceksiniz.

Kilo vermenize yardımcı olabilir

Çalışmalar zencefilin kalori yakımına ve açlığı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.