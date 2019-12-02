Hastalıkları önlüyor! Günde bir bardak içerseniz...

Uzun uzun pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bırakan kemikleri uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. Dünya trendi haline gelmiş kemik suyu, tıpkı meyve sularının satıldığı gibi satışa sunulmuştur. Amerika sokaklarındaki her 3 kişiden birinin elinde bulunan kemik suyu, bizim ülkemizde ise yüz yıllardan beri sofraları süslemektedir.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI

Genellikle yemeklerde kullandığımız kemik suyunu aynı zamanda tek başına çorba olarak da tüketilir. Büyükbaş hayvanların kemiklerinden yapılan bu çorbalar daha fazla fayda sağlar.

İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için günde bir bardak kemik suyu içilmelidir.

Kemik suyu kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat bazı nedenlerden dolayı oranları azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Ancak kemik suyu düzenli tüketimi bu oranı dengeler.

Bazı hastalıklar, ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin oranını artırarak birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Ancak kemik suyu içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini azaltır.

Ayrıca beyin sağlığı içinde birebir faydalı besinlerden biridir. Antioksidan özelliği olan kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Uzmanlar kemik suyunu, gelişim çağındaki çocukların, hamilelerin ve kemikleri kırılan hastaların tüketmesi gereken besinlerden biri olduğunu belirtiyor.

Amino asit bakımından da zengin olan kemik suyu cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller. Cilt derisi altındaki dermis tabakasında yaşan deformasyonu yeniler.

Kas yapısını güçlendirdiğinden sporcularında tüketmesi gereken besinler arasındadır.

Bağırsakların ve midenin iyi çalışmasını destekleyerek; hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önler.

Kaynak: Yasemin