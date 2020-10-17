Kemik kırıkları kadınlarda en önemli sorun

Kadınlarda kemik kırıkları ve menopoz sorununa dikkat çeken uzmanlar, bu süreçte yaşanan sorunları ve tedavi önerilerini anlattı. İşte menopoz yaşı ve kemik kırıklarının nedenleri...

DHA'ya 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar "Kadınlarda ileri yaşlarda en önemli yaşam kaybı nedenlerinden biri kemik kırıkları. Bunun önüne geçmek için kadınların iyi kontrol edilmesi, menopozun mümkün olduğu kadar geciktirilmesi ve kadınların spor faaliyetlerinde bulunmaları gerekiyor." dedi.



Prof. Dr. Erkut Attar ayrıca güncel tedavi teknikleriyle artık menopozun kadınların çocuk sahibi olmasına engel olmadığını belirtti.



TÜRKİYE’DE MENOPOZ YAŞI, ORTALAMA 51

Türkiye’de menopoz yaşının 51 olarak kabul edildiğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, "Menopoz hastalarında östrojenin azalmasıyla birlikte kemik erimesi görülüyor. Son dönemde hasta dostu, düşük dozda östrojen tedavileri uygulanabiliyor. Hastalar genellikle hormon replasman tedavisinden korkuyor. Ancak doktor kontrolü olduğu takdirde korkulmasına gerek yok.” dedi.

“ERKEN MENOPOZ ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL”

Prof. Dr. Erkut Attar “Kariyer yapan ya da bir şekilde çocuk doğurmayan kadınlar var. Bu kadınlarda doğurganlığı korumak önemli. Yumurtaların dondurulmasıyla kadınların doğurganlığı korunabiliyor." diye konuştu.

15 yaşında erken menopoza girmiş hastalar da olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar sözlerine şunları ekledi: