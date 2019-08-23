Kemik gözlük modeli en çok bu kadınlara yakışıyor

Kemik gözlük modelini daha çok olgun görünmek ve otorite sahibi olduğunu vurgulamak isteyenler tarafından tercih edilirler. Çünkü kemik gözlükler yaşımızı daha büyük gösterme ve sert bir mizaca sahip olduğumuzu yansıtma özelliğine sahiptir.

KEMİK GÖZLÜK KİME YAKIŞIR

Kemik gözlükler; elmacık kemikleri geniş olan şakakları daha dar ve kulak mesafesi kısa olan yani yuvarlak yüz tipine sahip kişilerde çok daha iyi bir görünüm sağlayacaktır.

KEMİK GÖZLÜK NASIL KOMBİNLENİR

Kemik gözlükler renk alternatifleri fazla ve model olarak farklılık gösteren bir gözlük çeşidi olduğundan çok rahat bir şekilde saç renginize, kıyafetlerinize ve eşarplarınıza uydurabilirsiniz.

Ancak istatistiklere baktığımızda genellikle koyu renk tercih edilip özellikle siyah kemik gözlük kullanılır. Bu yüzden siyah kemik gözlükler kimlere yakışır diye başlık açsak yeridir. Çünkü siyah kemik gözlükler renk itibariyle her şeyle kombinlenebilir bir özelliğe sahiptir. Özellikle kadınların dikkat ettiği bir konu olduğundan risk almayıp sürekli kullanmak isteyenler siyah kemik gözlük tercih etmeliler diyebiliriz.

Kemik modellerde tek dikkat edeceğimiz nokta göz numaramıza uygun gözlükler tercih etmemiz gerektiğidir.

Ayrıca kemik gözlükler yüksek numaralı gözlüklerde tercih edilerek camın kalınlığını şık bir şekilde gizleyebilme özelliğine sahip olup, camın kalınlığını daha ince gösterebilirsiniz.