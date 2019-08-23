Kemik gözlük modeli en çok bu kadınlara yakışıyor

Gözlüğü ihtiyaçtan çok aksesuar olarak kullanmak isteyenler kemik gözlük modelini daha çok tercih ediyor. Bu sebeple gözlüğün yüz hatlarına oturmasından çok konforlu olup olmadığı bizi ilgilendiriyor. Kemik çerçevenin rengi sizin tercihinize kalmış bir durum. Ancak her zaman leopar bu stilin en çok tercih edilen modelidir notunu da düşelim...

23 Ağustos 2019 Cuma 16:06
23 Ağustos 2019 Cuma 16:06
Kemik gözlük modeli en çok bu kadınlara yakışıyor

Kemik gözlük modelini daha çok olgun görünmek ve otorite sahibi olduğunu vurgulamak isteyenler tarafından tercih edilirler. Çünkü kemik gözlükler yaşımızı daha büyük gösterme ve sert bir mizaca sahip olduğumuzu yansıtma özelliğine sahiptir.

KEMİK GÖZLÜK KİME YAKIŞIR

Kemik gözlükler; elmacık kemikleri geniş olan şakakları daha dar ve kulak mesafesi kısa olan yani yuvarlak yüz tipine sahip kişilerde çok daha iyi bir görünüm sağlayacaktır.

KEMİK GÖZLÜK NASIL KOMBİNLENİR

Kemik gözlükler renk alternatifleri fazla ve model olarak farklılık gösteren bir gözlük çeşidi olduğundan çok rahat bir şekilde saç renginize, kıyafetlerinize ve eşarplarınıza uydurabilirsiniz.

Ancak istatistiklere baktığımızda genellikle koyu renk tercih edilip özellikle siyah kemik gözlük kullanılır. Bu yüzden siyah kemik gözlükler kimlere yakışır diye başlık açsak yeridir. Çünkü siyah kemik gözlükler renk itibariyle her şeyle kombinlenebilir bir özelliğe sahiptir. Özellikle kadınların dikkat ettiği bir konu olduğundan risk almayıp sürekli kullanmak isteyenler siyah kemik gözlük tercih etmeliler diyebiliriz.

Kemik modellerde tek dikkat edeceğimiz nokta göz numaramıza uygun gözlükler tercih etmemiz gerektiğidir.

Ayrıca kemik gözlükler yüksek numaralı gözlüklerde tercih edilerek camın kalınlığını şık bir şekilde gizleyebilme özelliğine sahip olup, camın kalınlığını daha ince gösterebilirsiniz.

ilgili yazılar
Baş dönmesine son! İşte vertigonun tedavisi
Baş dönmesine son! İşte vertigonun tedavisi
2019 tırnak modasının trend oje renklerini takip edin!
2019 tırnak modasının trend oje renklerini takip edin!
Prematüre bebeklerde en sık ortaya çıkan 7 sorun!
Prematüre bebeklerde en sık ortaya çıkan 7 sorun!
Rüyasında fare gören kişi iki kere düşünsün...
Rüyasında fare gören kişi iki kere düşünsün...
Rüyasında gören kişiyi neler bekliyor?
Rüyasında gören kişiyi neler bekliyor?
Rüyasında hapse girdiğini gören kişinin dertleri bitiyor
Rüyasında hapse girdiğini gören kişinin dertleri bitiyor
En Yeniler
Günlük yapılan fitness'ın 7 önemli faydası!
Günlük yapılan fitness'ın 7 önemli faydası!
Kemik gözlük modeli en çok bu kadınlara yakışıyor
Kemik gözlük modeli en çok bu kadınlara yakışıyor
Baş dönmesine son! İşte vertigonun tedavisi
Baş dönmesine son! İşte vertigonun tedavisi
Evde pizza yapmanın lezzetli tarifi!
Evde pizza yapmanın lezzetli tarifi!
2019 tırnak modasının trend oje renklerini takip edin!
2019 tırnak modasının trend oje renklerini takip edin!
Prematüre bebeklerde en sık ortaya çıkan 7 sorun!
Prematüre bebeklerde en sık ortaya çıkan 7 sorun!
Rüyasında gören kişiyi neler bekliyor?
Rüyasında gören kişiyi neler bekliyor?
Geleceği bugüne taşıyan mimari: Fütürizm nedir?
Geleceği bugüne taşıyan mimari: Fütürizm nedir?
Rüyasında fare gören kişi iki kere düşünsün...
Rüyasında fare gören kişi iki kere düşünsün...
Geniş omuzlu kadınlar için giyimin püf noktaları
Geniş omuzlu kadınlar için giyimin püf noktaları
Hamilelikte gaz sancısını önlemenin 6 yolu!
Hamilelikte gaz sancısını önlemenin 6 yolu!
Yaz bitiyor, güneş lekelerine dur deyin!
Yaz bitiyor, güneş lekelerine dur deyin!
Denizli'den çıktı, namı Türkiye'ye yayıldı: Çaput aşı pilavı tarifi
Denizli'den çıktı, namı Türkiye'ye yayıldı: Çaput aşı pilavı tarifi
Tiramisuyu böyle denediniz mi? İşte tarifi
Tiramisuyu böyle denediniz mi? İşte tarifi
Rüyasında hapse girdiğini gören kişinin dertleri bitiyor
Rüyasında hapse girdiğini gören kişinin dertleri bitiyor
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin