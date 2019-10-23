Kemerli burunlar için estetik yapılır mı? İşte yanıtı

Burun estetiği ameliyatı için kişiden kişiye göre değişen bazı alt ve üst yaş sınırları vardır. Alt sınırın çizilmesi çocuğun iskelet ve gelişim sisteminin oturmuş olması ile ilgilidir. Burun ameliyatına girebilmesi için çocuğun kemik gelişimini tamamlamış olması gerekir. Burun ameliyatı için üst sınır ise diğer ameliyatlara benzerdir. Hasta anesteziyi kaldırabilecek durumda ise burun estetiği ameliyatı yapılmasında yaş ile ilgili bir sıkıntı görülmeyecektir.

KEMERLİ BURUNLAR İÇİN BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI YAPILIR MI?

Burun estetiği ameliyatı için tıbbi kurumlara başvuranların özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok büyük bir kısmı, kemerli burunları için başvurmaktadır. Genel olarak kemerli burun yapısına sahip olan Türk insanları, çokça bu estetik yöntem için hastanelerin yolunu tutmaktadır. Burun estetiği ameliyatlarında çeşitli tekniklerle kemer yok edilebilmektedir. Kemer törpülenir ve gerekli durumlarda açıklıkları kapatmak için burun kırılarak tamamı ile tekrar yapılandırılır. Yeni tekniklerle burun yüksekliği komple azaltılarak da kemerin yok edilebildiği görülmektedir.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI AĞIR MIDIR?

Burun estetiği ameliyatının çok ağır bir ameliyat olduğunu söylemek zordur. Öyle ki hasta ameliyat sonrasında aynı gün evine gidebilir. Yalnız tek sorun burun estetiği ameliyatından sonra hastanın yüzünde, özellikle göz çevresinde oluşabilecek şişlik ve morluklardır. Bu morlukların geçmesi birkaç gün alabilir.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI HER MEVSİMDE YAPILIR MI?

Burun estetiği ameliyatı her mevsim yapılabilen bir cerrahi operasyondur. Buna rağmen yaz aylarında sıcak havaların doğurduğu olumsuz sonuçlar olabilmektedir. Sıcak havalar burundaki alçıya zarar verebilmektedir. Fakat son yıllarda üretilen yeni alçılar sayesinde bu sorun neredeyse yok edilmiştir. Buna rağmen hala yaz aylarında burun estetiği ameliyatı bazı kozmetik ve sosyal problemlere yol açabilmektedir. Burun bölgesi yaz aylarında diğer bölgelerden daha fazla bronzlaşabilmektedir. Bu yüzden sürekli olarak uygun güneş kremleri uygulanmalıdır. Başka bir sorun ise doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca denize ya da havuza giremeyecek olmanızdır.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI KAÇ SAAT SÜRER?

Burun estetiği ameliyatlarının süresi operasyonun türüne ve tekniğine göre değişmekte, bununla beraber birçok faktörden de etkilenmektedir. Genel bir çerçevede ise burun estetiği ameliyatları 15 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI YARA İZİ BIRAKIR MI?

Burun estetiği ameliyatında uygulandığı tekniğe göre yara izi ortaya çıkarabilmektedir. Açık şekilde yapılan burun ameliyatlarında hafif yara izleri kalabilmektedir.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI SONRASINDA ÇOK FAZLA KANAMA OLUR MU?

Burun estetiği ameliyatı sonrasında hafif akıntıların olması çok normaldir. Hafif açık kırmızı renkte ya da pembe renkte gelecek akıntı doğaldır. Yalnız kan kıvamında gelecek sıvı durumunda doktora başvurulmalıdır.