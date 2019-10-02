Meşhur lezzet: Kemalpaşa tatlısının özel tarifi!
“Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Kemalpaşa tatlısı deyince aklımıza lezzetlerle dolu şehrimiz Bursa gelmektedir. Bursa’nın oldukça meşhur olan Kemalpaşa tatlısı özellikle ramazan aylarında, bayram sofralarında yerini almakta ve vatandaşlar tarafından oldukça tercih edilmektedir. Tüm Türkiye’de severek tüketilen Kemalpaşa tatlısının asıl adı “Mustafa Kemal Paşa Tatlısı”dır ancak halk arasında Kemalpaşa tatlısı olarak anılmaktadır.
Kemalpaşa tatlısının içerisinde peynir bulunduğundan, bu tatlı paketlenerek satılmaya başlandığından beri içeriğindeki peynir oranı azaltılmıştır. Çünkü peynir kolay bozulabilen bir besin maddesidir. Paketli satımlarda hamurunun ise kurutularak paketlenmesine neden olmuştur. Bursa ilimizin mükemmel lezzetlerinden biri olan Kemalpaşa tatlısı çok fazla şerbet içerdiğinden dolayı dikkatli tüketilmesi gereken bir tatlıdır. Özellikle diyet yapanların bu tatlıyı yememesi önerilir.
KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Şerbet için
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
2 tatlı kaşığı limon suyu
Hamur için
2 su bardağı un
Yarım tatlı kaşığı karbonat
2 yumurta
5 yemek kaşığı margarin
250 gr tuzsuz taze beyaz peynir
Süslemek için
Hindistan cevizi
KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?
Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tuzsuz taze beyaz peyniri rendeleyin. 2 kaşık unu daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalan unu elekten geçirerek geniş bir tepsiye alın. Ortasını havuç şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin. Oda ısısında yumuşatılmış 4 yemek kaşığı margarin ve peyniri ekleyip 3-4 dakika yoğurun. Hamuru 18 parçaya bölüp ayırdığınız una hafifçe bulayarak elinizde yuvarlayın. Hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pembeleşinceye kadar 20-25 dakika pişirin. Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kevgirle alıp servis tabağına dizin. Soğuyunca rendelenmiş Hindistan cevizi ile süsleyip servis yapın.