Meşhur lezzet: Kemalpaşa tatlısının özel tarifi!

Kemalpaşa tatlısının içerisinde peynir bulunduğundan, bu tatlı paketlenerek satılmaya başlandığından beri içeriğindeki peynir oranı azaltılmıştır. Çünkü peynir kolay bozulabilen bir besin maddesidir. Paketli satımlarda hamurunun ise kurutularak paketlenmesine neden olmuştur. Bursa ilimizin mükemmel lezzetlerinden biri olan Kemalpaşa tatlısı çok fazla şerbet içerdiğinden dolayı dikkatli tüketilmesi gereken bir tatlıdır. Özellikle diyet yapanların bu tatlıyı yememesi önerilir.

KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Şerbet için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için

2 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı karbonat

2 yumurta

5 yemek kaşığı margarin

250 gr tuzsuz taze beyaz peynir

Süslemek için

Hindistan cevizi

KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tuzsuz taze beyaz peyniri rendeleyin. 2 kaşık unu daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalan unu elekten geçirerek geniş bir tepsiye alın. Ortasını havuç şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin. Oda ısısında yumuşatılmış 4 yemek kaşığı margarin ve peyniri ekleyip 3-4 dakika yoğurun. Hamuru 18 parçaya bölüp ayırdığınız una hafifçe bulayarak elinizde yuvarlayın. Hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pembeleşinceye kadar 20-25 dakika pişirin. Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kevgirle alıp servis tabağına dizin. Soğuyunca rendelenmiş Hindistan cevizi ile süsleyip servis yapın.