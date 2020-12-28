Kemal Doğulu: "2021'de blok renkler ve çiçek desenler moda"

2021'in renkleri ve kış modası birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kreatif Direktör Kemal Doğulu, 2021 modasında kıyafetlerde çiçek desenlerinin ve kışlık sezonda blok renklerin yoğun olacağını belirtti.

Akşam TV’den Duygu Gecü Yüzseven’e değerlendirmelerde bulunan Kemal Doğulu, 2021 yılı modasında nelerin ön plana çıkacağını anlattı.

"STİL VE TARZDIR KALICI OLAN"

Moda dünyasının baştan aşağı hatalarla dolu olduğunu belirten Doğulu, moda hatalarını şu şekilde anlattı:

"Yanlış olan şey kişinin kendinin nasıl iyi göründüğünü bilmemesi. Mevzu burada başlıyor kılık kıyafet olarak. Eminim yıllar içerisinde bizim bunu öğrettiğimizi düşünüyorum. Yanlış demek doğru olmaz hatalar oluyor ve bazı şeylerde kesinlikle olmaması gereken hatalar oluyor. Vücut ölçüsüne göre giyinmemiş oluyor. Kendine yakışmayan rengi giymiş oluyor. Moda o kadar değişken bireydir ki 6 ayda bir değişir. Sen buna sadık kalamazsın. Stil ve tarzdır kalıcı olan. Bunu bilmek kendini bilmekle başlıyor. Bunu bildikten sonra moda sizi takip eder siz modayı değil."

"BU KIŞ SANKİ YAZ GİBİ"

Kış renk çeşitliliğinin çok olduğunu belirten Doğulu, 2021 renkleri hakkında şunları söyledi: