Kemal Doğulu: "2021'de blok renkler ve çiçek desenler moda"
2021 modası ve 2021'in renkleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kreatif Direktör Kemal Doğulu, 2021 kışında kırmızı, pembe, turuncu ve kırmızı gibi blok renklerin ön planda olacağını söyledi. Çiçekli desenleri çok göreceğimizi belirten Doğulu, "Bu kış sanki yaz gibi moda olarak." dedi. İşte Kemal Doğulu'dan 2021 modası için öneriler...
2021'in renkleri ve kış modası birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kreatif Direktör Kemal Doğulu, 2021 modasında kıyafetlerde çiçek desenlerinin ve kışlık sezonda blok renklerin yoğun olacağını belirtti.
Akşam TV’den Duygu Gecü Yüzseven’e değerlendirmelerde bulunan Kemal Doğulu, 2021 yılı modasında nelerin ön plana çıkacağını anlattı.
"STİL VE TARZDIR KALICI OLAN"
Moda dünyasının baştan aşağı hatalarla dolu olduğunu belirten Doğulu, moda hatalarını şu şekilde anlattı:
"Yanlış olan şey kişinin kendinin nasıl iyi göründüğünü bilmemesi. Mevzu burada başlıyor kılık kıyafet olarak. Eminim yıllar içerisinde bizim bunu öğrettiğimizi düşünüyorum. Yanlış demek doğru olmaz hatalar oluyor ve bazı şeylerde kesinlikle olmaması gereken hatalar oluyor. Vücut ölçüsüne göre giyinmemiş oluyor. Kendine yakışmayan rengi giymiş oluyor. Moda o kadar değişken bireydir ki 6 ayda bir değişir. Sen buna sadık kalamazsın. Stil ve tarzdır kalıcı olan. Bunu bilmek kendini bilmekle başlıyor. Bunu bildikten sonra moda sizi takip eder siz modayı değil."
"BU KIŞ SANKİ YAZ GİBİ"
Kış renk çeşitliliğinin çok olduğunu belirten Doğulu, 2021 renkleri hakkında şunları söyledi:
"Kışın çok renk var. Normalde koyu renklere gidilirdi bundan önce. Bu sene blok renkler çok moda kılıkta kıyafette. Kırmızı, pembe, turuncu ve kırmızı gibi... Yine kılık kıyafetten gidersem çiçekli desen var. Bu kış sanki yaz gibi moda olarak. Yaz mevsimindeki şeylerin üstüne bir palto atın kışlık sezonda yeni sezon gibi durur. İnsanlar eve kapandıkları için bir şekilde daha çok ilgilenmeye başladı mevzuyla. Doğru da yönlendiriliyorsa hani feci giyinmiş insanlar görmüyorum artık sokaklarda."