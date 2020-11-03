Kekik suyu kepeğe ve saç dökülmesine birebir

Saç dökülmesi ve kepek sorunu 7'den 70'e herkesin problemi. Saç için kekik suyunun faydaları haberimizde...



Saçı gürleştiren doğal yöntemler hakkında bilgi veren bitkisel tedavi uzmanları, kekik suyunun faydalarını şu şekilde özetliyor:

"Kekik suyu, saç derisindeki zararlı ve olumsuz bütün etkileri ortadan kaldırarak saçın hızla uzamasını sağlar. Bunlara ek olarak, saç diplerinde bulunan ve fazla olması nedeniyle saçı ağırlaştıran yağ dengesini düzenleyerek, saçların daha hacimli olmasını sağlıyor. Kekik suyu, saç bakımında farklı metotlarla kullanılmasının yanı sıra en yaygın olarak dağ kekiğinden elde edilen su, kepek sorununa da çare olur."

KEKİK SUYU SAÇTA NASIL KULLANILIR?

Uzmanlar, uygulamayı şu şekilde anlatıyor: