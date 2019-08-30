Uykusuz ve sinirliyseniz bu bitki ile şifa bulmanız kolaylaşacak

Kedi otunun birçok faydası bulunuyor. Şifalı bitkilerin başında gelen kedi otu, fiziksel rahatsızlıklar kadar ruhsal hastalıklara da iyi gelmektedir. Bağırsaklara oldukça faydalı olan kedi otu, sinir-stres durumlarında da oldukça etkilidir. Kedi otu, melisa ve kantaron ile de karıştırılarak kullanılmaktadır.

KEDİ OTUNUN FAYDALARI

Kedi otu Uykusuzluğa ve Sinire İyi Geliyor; Kedi otu antik çağlardan bu yana geceleri yaşanan uykusuzluk problemleri için kullanılmaktadır.

Eğer sinirsel hastalıklarınız varsa ve gün içerisinde rahatlamaya, gevşemeye ihtiyacınız varsa kedi otu kullanmalısınız.

Uyku ve stres birbirini tamamlayan iki unsurdur. Eğer kedi otu kullanarak sinirlerinizi gevşetirseniz gece rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

Kedi otu Kramp ve Sancılara Şifa Oluyor; Spazm çözücü olan kediotu, özellikle kadınlarda aybaşında meydana gelen sancılara meydan okuyarak, sancının azalmasını ve vücudun rahatlamasını sağlıyor. Aynı zamanda bağırsaklardan kaynaklanan ani sancılanmaları da kedi otu çözüyor. Aniden başlayan kramplarınızı ve sancılarınızı bu şekilde sonlandırabilirsiniz.

Kalp Krizi Riskini Önlüyor; Kedi otu kalp krizi risklerinin önüne geçiyor. Sinirle başlayan göğüs ağrıları ve kalp ağrılarına önlem olarak kedi otu kullanmalısınız.

Migren ve Baş Ağrınız Varsa Kedi Otu Kullanın; Kedi otu göz bozukluklarından dolayı oluşan baş ağrılarına ve migren ağrılarına şifa olmaktadır. Eğer baş ağrınız gerginlikten dolayı meydana geldiyse gerginliğinizi alarak sizi gevşetir ve baş ağrınızı keser.

Kedi Otu Gaz Söktürücü Olarak Kullanılıyor; Vücudun gaz nedeniyle şişmesi ve gaz çıkaramama durumunda kedi otu kullanırsanız rahatlıkla vücudunuzdan gazı atabilirsiniz. Bunun için asitli içecekler kullanmak yerine kedi otunu tercih etmelisiniz. Bu şekilde gaz oluşumunu da engellemiş olursunuz.

KEDİ OTUNUN KULLANIŞ ŞEKLİ VE ZARARLARI

Kedi otunun kullanılışı;

“Kedi otunu sinirlerinizi gevşetmesi için kullanmak istiyorsanız banyo suyuna atarak teninizle temas etmesini sağlayın. Piyasada kedi otunun damıtılmasıyla elde edilen kedi otu esansını da tüketebilirsiniz. Kedi otunu çay olarak kullanabilirsiniz: Kedi otu bitkisinden 1 çay kaşığını kaynamış suya ekleyip 10 dakika süresince demlenmesini bekleyin. Süre sonunda ılık şekilde tüketebilirsiniz. Faydalı yanları olduğu gibi zararları yönleri de vardır. Önerilen dozdan daha fazla tüketildiği zaman baş ağrısı, görmede bulanıklık ve huzursuzluk yapabilir. Sürekli kedi otu kullanıyorsanız 1 aylık ara vermeniz gerekir. Aksi takdirde uyarıcı etki oluşturur. Kolesterolü etkileyen, antidepresan ve mantar ilaçları kullananlar kedi otundan uzak durmalılar. 2 yaşını geçmemiş çocuklara kesinlikle verilmez. Emziren ve hamile bayanların kullanımı sakıncalıdır.”