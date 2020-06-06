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  3. Kedi otu uykusuzluğa ve sinire birebir! Kedi otunun faydaları nelerdir?
06 Haziran 2020 Cumartesi 16:50 | Son Güncelleme:

Kedi otu uykusuzluğa ve sinire birebir! Kedi otunun faydaları nelerdir?

Kedi otu uykusuzluğa ve sinire birebir! Kedi otunun faydaları nelerdir"

Kedi otu neye iyi gelir? Kedi otunun faydaları nelerdir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kedi otu, uzun yıllar geleneksel tıp sistemlerinde ve modern tıpta çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Kedi otu kişiyi sakinleştiriyor ve kasları gevşetiyor. İşte kedi otunun bilinmeyen faydaları…

Kedi otunun faydaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kedi otu, çiçekleri ışınsal simetrili, beyaz renkli ve kökü hekimlikte kullanılan bir bitkidir. Halk arasında da ağrılar için kullanılan kedi otu uykusuzluğa ve sinirlere iyi geliyor. İşte doğanın mucizeleri arasında yer alan kedi otunun bilinmeyen faydaları…

Kedi otu geceleri yaşanan uykusuzluk problemleri için kullanılmaktadır.

Sinirsel hastalıklara ve sinire iyi gelmektedir.

Kediotu kökünün kişiyi sakinleştirdiğine, beyni yatıştırdığına, uykusuzluğa karşı yararlı olduğu anksiyeteyi azalttığı stresi giderdiği ve kasları gevşettiğine yönelik birçok kanıt bulunmaktadır.

Kramp ve sancılara şifasıyla bilinen spazm çözücü olan kediotu, özellikle kadınlarda aybaşında meydana gelen sancının azalmasını ve vücudun rahatlamasını sağlıyor.

Kedi otu kalp krizi risklerinin önüne geçiyor. Sinirle başlayan göğüs ağrıları ve kalp ağrılarına iyi geliyor.

Herhangi bir hastalığı olanlar doktora danışmadan doğal bitkilerin kullanılmaması önerilmektedir. Bazı bitkiler, bilinçsizce kullanılması durumunda tehlikeli olabiliyor.

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