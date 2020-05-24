Kazandibi tatlısının püf noktası! Kazandibi tatlısı tarifi

Kazandibi tatlısı tarifi merak ediliyor. Tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramında mutfağın ve tatlıların tadını çıkaranlar kazandibi tarifini araştırıyor. Kazandibi tatlısının yapılışı her ne kadar kolay olsa da belirli püf noktaları vardır. Kazandibi yapmanın püf noktası tepsideki muhallebiyi ocakta yakma işleminde, çok fazla yakmamaya özen göstermektir. İşte kazandibi tatlısının yapılışı ve malzemeleri…

Muhallebi için;

1-6 su bardağı süt

2-3 yemek kaşığı mısır nişastası

3-3 yemek kaşığı un

4-1 su bardağı toz şeker

5-1 yemek kaşığı tereyağı

Yakma işlemi için;

1-4 yemek kaşığı pudra şekeri

2-1 tatlı kaşığı tarçın

3-1 yemek kaşığı margarin

KAZANDİBİ TATLISININ YAPILIŞI

1-Kazandibi için, öncelikle muhallebiyi pişireceğimiz tencere ocağa alınır. İçerisine ölçüleri verilen miktarda süt, şeker, nişasta, un koyulur. Bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırılır, topaklanma olmamasına dikkat edilir ve ocağın altı orta ateşte açılır.

2-Tüm malzemeler karıştırılarak muhallebi kıvamına gelene, göz göz kabarana kadar pişirilir. Koyulaşınca ocak kapatılır. Tencerenin içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyularak muhallebinin sıcağında karıştırılarak eritilir.

3-Yakma işlemi için; fırın tepsisi 1 kaşık margarin ile yağlanır. Üzerine pudra şekeri ve tarçın karışımı serpiştirilir.2 kepçe kadar muhallebi fırın tepsisine dökülür ve eşit şekilde yayılması sağlanır.

4-Tepsi ocak üzerine alınır ve orta ateşte çevire çevire yakılır. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebi de tepsinin üzerine dökülür ve bir spatula yardımıyla tepsiye yayılır, üzeri düzeltilir. Tatlı soğumaya bırakılır daha sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirilir.

5-Buzdolabından alınan muhallebi, tepside ince uzun şeritler halinde kesilir. Yine spatula yardımıyla şeritler kıvrılarak rulo şeklinde sarılır. Servis tabağına alınır.

KAZANDİBİ TATLISININ PÜF NOKTASI

Kazandibi tatlısının püf noktalarından birisi tepsideki muhallebiyi ocakta yakma işleminde, çok fazla yakmamaya özen göstermektir. Aşırı derecede yakarsak, tatlının tepsiden ayrılması oldukça zor olacak ve lezzeti de farklı olacaktır.

Bir diğer önemli nokta da malzeme listesindeki ölçüleri aynı oranda kullanmaktır. Çünkü muhallebi ile yapılan bu tatlıda muhallebi kıvamı da çok önemlidir. Malzemeler eksik olduğunda çok akışkan bir muhallebi olacağından sarılması oldukça zor olacaktır. Ya da malzemeler fazla olduğunda bu sefer de çok katı bir muhallebi elde ettiğimiz için tepsiye yaymamız zor olacaktır. Bu püf noktalara da dikkat ettikten sonra tatlımızın enfes tadıyla buluşabiliriz.