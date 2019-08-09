Kazandibini böyle yapmayı denediniz mi?

Evde yapımı kolay ve bir o kadar pratik olan kazandibi tatlısının tarifi merak ediliyor. Hafif tatlıları tercih edenler kazandibini evde yapmak istiyor. Evde yapılan kazandibinin lezzetli olması için gereken detaylı tarifi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:12
09 Ağustos 2019 Cuma 09:17
Kazandibini böyle yapmayı denediniz mi"

KAZANDİBİ TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Muhallebi için;

1-6 su bardağı süt

2-3 yemek kaşığı mısır nişastası

3-3 yemek kaşığı un

4-1 su bardağı toz şeker

5-1 yemek kaşığı tereyağı


Yakma işlemi için;

1-4 yemek kaşığı pudra şekeri

2-1 tatlı kaşığı tarçın

3-1 yemek kaşığı margarin

KAZANDİBİ TATLISININ YAPILIŞI
1-Kazandibi için, öncelikle muhallebiyi pişireceğimiz tencere ocağa alınır. İçerisine ölçüleri verilen miktarda süt, şeker, nişasta, un koyulur. Bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırılır, topaklanma olmamasına dikkat edilir ve ocağın altı orta ateşte açılır.

2-Tüm malzemeler karıştırılarak muhallebi kıvamına gelene, göz göz kabarana kadar pişilirir. Koyulaşınca ocak kapatılır. Tencerenin içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyularak muhallebinin sıcağında karıştırılarak eritilir.

3-Yakma işlemi için; fırın tepsisi 1 kaşık margarin ile yağlanır. Üzerine pudra şekeri ve tarçın karışımı serpiştirilir.2 kepçe kadar muhallebi fırın tepsisine dökülür ve eşit şekilde yayılması sağlanır.

4-Tepsi ocak üzerine alınır ve orta ateşte çevire çevire yakılır. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebi de tepsinin üzerine dökülür ve bir spatula yardımıyla tepsiye yayılır, üzeri düzeltilir. Tatlı soğumaya bırakılır daha sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirilir.

5-Buzdolabından alınan muhallebi, tepside ince uzun şeritler halinde kesilir. Yine spatula yardımıyla şeritler kıvrılarak rulo şeklinde sarılır. Servis tabağına alınır.

KAZANDİBİ YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kazandibi tatlısını yapmak ne kadar kolay görünse de dikkat etmemiz gereken püf noktalar vardır. Bunlardan birisi de tepsideki muhallebiyi ocakta yakma işleminde, çok fazla yakmamaya özen göstermektir. Aşırı derecede yakarsak, tatlının tepsiden ayrılması oldukça zor olacak ve lezzeti de farklı olacaktır.

Bir diğer önemli nokta da malzeme listesindeki ölçüleri aynı oranda kullanmaktır. Çünkü muhallebi ile yapılan bu tatlıda muhallebi kıvamı da çok önemlidir. Malzemeler eksik olduğunda çok akışkan bir muhallebi olacağından sarılması oldukça zor olacaktır. Ya da malzemeler fazla olduğunda bu sefer de çok katı bir muhallebi elde ettiğimiz için tepsiye yaymamız zor olacaktır.

Bu püf noktalara da dikkat ettikten sonra tatlımızın enfes tadıyla buluşabiliriz.

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