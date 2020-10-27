Kayseri yağlaması tarifi ve malzemeleri! Kayseri yağlamasının yapılışı

Yöresel yemek denilince akla ilk gelen mutfaklardan biri olan Kayseri mutfağında "Kayseri yağlaması tarifi" araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Kıyma, hamur ve sosuyla damaklarınızda tat bırakacak Kayseri yağlamasının kolay tarifini sizler için hazırladık. İşte akşam yemeği menüsünde akıllarda kalacak Kayseri yağlaması tarifi ve malzemeleri...



KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ

HAMURU:

4 su bardağı un

10 gr. kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık su

HARCI:

350 gr. az yağlı dana kıyma

2 adet büyük boy soğan

3 adet domates

4 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Karabiber, pul biber

Tuz ve su

KAYSERİ YAĞLAMASI YAPILIŞI:

Öncelikle unueleyin ve karıştırma kabına alın. Ortasına havuz açıyoruz. Unun üzerine tuzu, mayayı ve şekeri koyun. Biraz ılık su ekleyerek mayanın erimesini sağlayın. Daha sonra kenarlardan unu ala ala yoğurun. Bu arada ılık suyu iki bardağa tamamlıyoruz. Yoğurma işlemi bitince üzerine nemli bir bez kapatıyoruz ve bir saat kadar mayalanmasını bekliyoruz.

Bu arada harcı için, soğanları çok küçük küçük doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Ardından tavaya kıymayı koyun ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun.

Suyunu çektikten sonra soğanları ekleyip, kavurmaya devam edin. Biberlerin tohumlarını alıp, ince ince doğrayın ve tavaya biberleri ekleyin.

Birkaç dakika sonra salça ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra domatesleri ilave edin. Tuzunu ve baharatını kattıktan sonra kavurmaya devam edin.

Daha sonra bir bardak sıcak su ekleyin ve kısık ateşte birkaç dakika pişirip, altını kapatın. Kapağını kapatıp, harcın koyulaşmasını bekleyin.

Bu arada dinlenen hamurumuzu 20 bezeye bölün. Bezeleri tezgaha un serperek pasta tabağından biraz daha büyük açın.

Teflon tavayı ısıtın. Hamurlarınızı çok sertleştirmeden önlü arkalı pişirin.

Pişen yufkaları sofra bezine sarın ve kapaklı bir kaba alın. Bu sayede yumuşak kalacaktır.

Büyük bir servis tabağına en alta bir yufka koyun ve üzerine harçtan yayın. Bu şekilde beş sıra yapın. En üste tekrardan harcınızdan koyun. Yani 4 tane beşli yağlama olacak, harcı azar azar koyun ki yetsin. Afiyet olsun.

KAYSERİ YAĞLAMASI SERVİS ÖNERİSİ

Bir kapta sarımsaklı yoğurt hazırlayarak en son kata dökebilirsiniz. Üzerine tereyeğlı, pul biber ve naneli sos da Kayseri yağlamasına lezzet katacaktır.