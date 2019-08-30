Kat kat lezzet divanı: Kayseri yağlama tarifi

Soflarımızı süsleyen Kayseri yağlaması hakkında bir çok tarif vardır. Bunlardan en iyisi olan tarifi sizin için araştırdık ve bulduk. Artık sizde evinizde rahatlıkla kayseri yağlaması yapabilirsiniz.

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ

HAMURU:

4 bardak un

10 gr. kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

2 bardak ılık su

HARCI:

350 gr. az yağlı dana kıyma

2 tane büyük boy soğan

3 tane domates

4 tane yeşil biber

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Su

YAPILIŞI: