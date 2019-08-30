Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8283
  • 6,4066
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Kat kat lezzet divanı: Kayseri yağlama tarifi

Kat kat lezzet divanı: Kayseri yağlama tarifi

Kat kat lezzet divanı: Kayseri yağlama tarifi

Kayseri yöresine ait olan Kayseri Yağlama sofraları şenlendiren lezzetlerimizden biridir. Kıvamını tutturmasının zorluğu ve güzel olmama riski neticesinde insanlar yapmaya çekinir ve nasıl en iyi şekilde yapılır diye araştırırlar. “Kayseri yağlanması nasıl yapılır ?” sorusunun yanıtı haberimizde…

Soflarımızı süsleyen Kayseri yağlaması hakkında bir çok tarif vardır. Bunlardan en iyisi olan tarifi sizin için araştırdık ve bulduk. Artık sizde evinizde rahatlıkla kayseri yağlaması yapabilirsiniz.

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ

HAMURU:

  • 4 bardak un
  • 10 gr. kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 2 bardak ılık su

HARCI:

  • 350 gr. az yağlı dana kıyma
  • 2 tane büyük boy soğan
  • 3 tane domates
  • 4 tane yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Su

YAPILIŞI:

  • Öncelikle unumuzu karıştırma kabına alıyoruz. Ortasına havuz açıyoruz. Unun üzerine tuzu serpeliyoruz. İçine mayayı ve şekeri koyuyoruz. Biraz ılık su ekleyerek mayanın erimesini sağlıyoruz. Daha sonra kenarlardan unu ala ala yoğurmaya başlıyoruz. Bu arada ılık suyu iki bardağa tamamlıyoruz. Ne kadar çok yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır. Yoğurma işlemi bitince üzerine nemli bir bez kapatıyoruz ve bir saat kadar mayalanmasını bekliyoruz.
  • Bu arada harcı için, soğanları çok küçük küçük  doğruyoruz.
  • Domateslerin kabuklarını soyuyoruz ve küçük küpler halinde doğruyoruz veya rendeliyoruz.
  • Biberlerin tohumlarını alıp, ince ince doğruyoruz.
  • Tavaya kıymamızı koyuyoruz ve suyunu salıp, çekene kadar kavuruyoruz.
  • Suyunu çektikten sonra soğanları ekleyip, kavurmaya devam ediyoruz. Biberleri ekliyoruz.
  • Birkaç dakika sonra salça ilave ediyoruz ve kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.
  • Daha sonra domatesleri ilave ediyoruz.
  • Tuzunu ve baharatını kattıktan sonra kavurmaya devam ediyoruz.
  • Daha sonra bir bardak sıcak su ekliyoruz ve kısık ateşte birkaç dakika pişirip, altını kapatıyoruz.
  • Kapağını kapatıp, harcın koyulaşmasını bekliyoruz.
  • Bu arada hamurumuzu 20 bezeye bölüyoruz. Bezelerimizi tezgaha un serperek pasta tabağından biraz daha büyük açıyoruz.
  • Teflon tavamızı ısıtıyoruz. Hamurlarımızı çok sertleştirmeden önlü arkalı pişiriyoruz.
  • Pişen yufkalarımızı sofra bezine sarıyoruz ve kapaklı bir kaba alıyoruz. Bu sayede yumuşak kalacaktır.
  • Büyük bir servis tabağına en alta bir yufka koyuyoruz ve üzerine harçtan yayıyoruz. Bu şekilde beş sıra yapıyoruz. En üste tekrardan harcımızdan koyuyoruz. Yani 4 tane beşli yağlamamız olacak, harcı azar azar koyun ki yetsin.
Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!
İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam, 1,5 yaşındaki Umut Ayatlı, Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı S

Dehşet anları kamerada! 1,5 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ballı karbonat karışımı neye iyi gelir?

Tarihi Erzurum Kalesi'nde 8 asırlık su isale hattı bulundu