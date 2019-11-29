Kayseri mantısının meşhur tarifi!

Kayseri mantısı yöresel lezzetler arasında en sevilen lezzetler arasında başa geliyor. Lezzetiyle herkes tarafından beğenilerek tüketilen Kayseri mantısı yapımı zor olsa da sıkça tercih ediliyor. Yapımı zahmetli olan Kayseri mantısı el açması yapıldığında lezzetiyle sofraları süslüyor.

KAYSERİ MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

HAMURU İÇİN

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

Tuz

İÇ MALZEMESİ

250 gr kıyma

1 orta boy kuru soğan

Pul biber

Karabiber

Tuz

YOĞURT SOSU İÇİN

1 kase yoğurt

3 diş sarımsak

Tuz

SALÇA SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağ

ÜZERİ İÇİN

Pul biber

Nane

KAYSERİ MANTISI TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle hamur için unu yoğurma kabına alıp ortasını açarak tuzu ve yumurtayı ekleyin.

Suyu da azar azar ekleyerek yoğurun. Çok sert veya çok yumuşak olmayacak kıvamda ele yapışmayana dek yoğurun.

Bezeler alıp üzerini örtün ve dinlenmeye bırakın.

Diğer taraftan soğanı rendeleyip acı suyunu süzün.

Kıymaya ekleyin.

Baharatlarını da koyup yoğurun.

Hamur bezelerini az unla açın. Çok inceltmenize gerek yok.

Eşit şekilde önce yukarıdan aşağı sonra da soldan sağa dik olarak kesin. Küçük kareler oluşturun.

İçlerine yeteri kadar kıyma koyun ve köşelerinden birleştirin.

Kaynayan suya tuz ilave edin ve mantıları içine atıp pişirin. Ara ara kontrol edin fazla yumuşamasın.

Sarımsakları ezin yoğurda katın ve biraz suyla açın.

Tereyağını tavaya koyun eriyip kızınca salçayı koyun ve kavurun.

Biraz suyla açın ve bir taşım kaynatın.

Süzdüğünüz mantının üzerine önce yoğurdu ardından salçalı sosu dökün.