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Damak çatlatan kaymaklı künefe tarifi

Damak çatlatan kaymaklı künefe tarifi

Hatay yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan kaymaklı künefe sadece Hatay’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Kaymaklı künefe yemeklerden sonra bayılarak tüketileceğiniz harika bir tatlıdır. Yapımı zahmetli olsa da sevilerek tüketilen kaymaklı künefe nasıl yapılır merak ediliyor. “Kaymaklı künefe nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı size özel tarifimizde…

Hatay bölgesinin nadide lezzetlerinden olan kaymaklı künefe herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Kaymaklı künefe nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü kaymaklı künefe her yörece sevilen bir lezzettir.

KAYMAKLI KÜNEFE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 kg çiğ tel kadayıf
  • 300 gr sadeyağ
  • 150 gr ince çekilmiş Antep fıstığı
  • 750 gr kaymak

ŞERBETİ İÇİN

  • 1 kg toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

KAYMAKLI KÜNEFE NASIL YAPILIR

Tatlının şerbeti için şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Şurup kıvamına geldiğinde limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Tencereyi ocaktan alın. Künefe sahanlarının içine tel kadayıfın yarısını paylaştırın. Üzerlerine eritilmiş sadeyağın yarısını gezdirin. Üzerlerine kaymak ve Antep fıstığını serpin. Kalan kadayıfı ve sadeyağı başka bir kapta karıştırıp kaymak ve Antep fıstığının üzerine ekleyin. Sahanları ocak üzerine alıp sık sık çevirerek kadayıfı kızartın. Kadayıfları aynı sahan içinde alt üst ederek diğer taraflarını da kızartın. Sıcak kadayıfların üzerine sıcak şerbeti ekleyin. 5 dakika bekletip servis yapın.

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