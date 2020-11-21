Kaymaklı dolgusuyla ayva tatlısı tarifi ve malzemeleri

Evdeki ayvaları değerlendirmenin tam vakti. Ayva tatlısı yaparak hafta sonu kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Peki, hem pratik hem lezzetli olan ayva tatlısı nasıl yapılır? Karanfil ve tarçın kokusuyla evinizi tatlandıracak ayva tatlısı tarifi ve malzemeleri haberimizde...



AYVA TATLISI MALZEMELERİ

2 adet büyük boy ayva

8 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay bardağı vişne suyu

1 su bardağı su



1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1/2 adet limonun suyu

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Ayva tatlısı için önce ayvaların kabukları soyulur ve ortadan ikiye bölünerek çekirdek yuvası çıkarılır. Çekirdekler kenara ayrılır. Ayvalar düz durmuyorsa alt kısmından çok az keserek tencerede düz durmasını sağlanır. Büyük bir tencereye hepsi yerleştirilir.

Her bir ayva oyuğuna 3 çorba kaşığı toz şeker koyulur. Ayva çekirdekleri ve baharatlar da tencereye eklenir. Suyu da tencereye ekledikten sonra tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Kaynamaya başlayınca ocak en kısık ateşe ayarlanır.

Ayvalar renk alıp kızarmaya başladığında suyunu çeker ve çok fazla ağdalaşırsa azar azar sıcak su eklenebilir.

Ayva tatlısı hazır. Biraz ılınınca ayvaları servis tabağına alarak, üzerine şerbetinden gezdirin. Kaymakla ya da istediğiniz başka bir dolgu malzemesiyle servis yapabilirsiniz.