Kayısının şifa etkisi yaptığı 10 hastalık!

Kayısı, Türkiye’de özellikle Malatya şehrine özgü bir hal almıştır. Tatlı ve lifli yapısıyla hem tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olup hem de lifleri sayesinde sindirimi kolaylaştırdığı için diyetlerde sıklıkla tüketilir. İçeriğinde A ve C vitamini bulunduğu için göz sağlığına fayda sağlar, gözün korunması ve retinanın güçlenmesine yardımcı olur. İçerdiği C vitamini sayesinde metabolizma hızlandırıcı ve bağışıklık sistemini destekleyici özelliğe sahiptir. Kanser riskini azaltır, anemi ve kansızlığa iyi gelir. Kayısı yağı eski dönemlerde kas ağrılarını dindirmek için vücuda masajla beraber uygulanmıştır. Kayısı yağı saç ve cilt sağlığını pekiştirmektedir.

KAYISININ FAYDALARI NELERDİR?

Demir Eksikliği Açısından Faydası: Kayısı meyvesi, bol miktarda demir maddesi içermektedir. Bu nedenle de anemi ve kansızlık gibi problemler yaşayan bireyler için uzmanlar tarafından bol miktarda tüketmeleri önerilir.

Kanser Açısından Faydası: Kayısı vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için en doğru meyve tercihlerinden birisidir. İçerdiği mineraller ile de kansere yakalanma riskini ciddi oranda azaltıyor. UV ışınlarının vücuda verdiği zararları engellemek için de koruyucu bir etki sağlar. Güçlü bir antioksidan özelliği göstermesi ile de vücuttan zararlı maddeleri atar.

Kabızlık Sorunu İçin Faydası: İçerdiği pektin ve selüloz maddeleri açısından kayısı kabızlık problemine çok iyi gelmektedir. Kuru ya da yaş kayısıyı bol miktarda tüketmek ve ardından su içmek, kabızlığı bitirmek için yeterlidir. Yüksek miktarda lif içermesi de kolon kanserine karşı koruma sağlar. Aşırı kabızlık problemi ilerde kolon kanserine neden olabileceği için, kayısı tüketimi ihmal edilmemelidir.

Kalp Sağlığı Açısından Faydası: İçerdiği C vitamini ve mineraller ile toksinleri atması, kalp sağlığı açısından da çok fayda sağlar. Kalbin korunması ve kriz riskini azaltma konusunda kayısının etkisi çok büyüktür.

Kilo Vermek İçin Faydası: Kayısı meyvesi hem hafif kalorili hem de lif bakımından zengin bir meyvedir. Bu nedenle de uzun süre tok tutma özelliği açısından diyet yapanlar için çok uygundur.

Göz Sağlığı İçin Faydası: A ve C vitamini içermesi ile göz sağlığı için de çok fayda sağlar. Gözün korunması ve retinanın güçlendirilmesi için kayısı tüketimi desteklenir.

Gebelik İçin Faydası: İçerisinde yer alan tüm vitamin ve minareller kolaylıkla anneden bebeğe aktarılabileceği için, annelerin hamilelik döneminde bol bol kayısı tüketmesi önerilir. Bebeğin gelişimi açısından çok fayda sağlar.

Saç ve Cilt İçin Faydası: Kayısı meyvesi, özellikle çok yağlanan saç ve ciltler için fayda sağlar. Aşırı yağlanmaya neden olan maddelerin yok edilmesinde çok etkilidir. Cildin ve saçların toksinlerden arınmasını da sağlar.

KAYISININ FAYDALARI KISACA

Kansızlığa iyi gelir.

Kalbe iyi gelir.

Göz sağlığını korur.

Hamileler için faydalıdır.

Uzun süre tok tutar.

Kanser riskini azaltır.

Vücut direncini arttırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kabızlık problemine çok iyi gelir.

Saç ve ciltlerde aşırı yağlanmayı önler.

Kayısı meyvesi kadar, kayısı yağı da çok faydalıdır. Özellikle cilt ve saç üzerinde büyük etkiler gösterir. Daha parlak bir saç ve cilt yapısı için kayısı yağı haftada bir kez sürülebilir. Aynı zamanda saç dökülmelerini azaltırken, cildin sıkılaşması için de etkili olacaktır. Ayrıca eski dönemlerde de kayısı yağının vücut ağrılarını yatıştırmak amacı ile masaj yağı şeklinde kullanıldığı da bilinir. Eklem ağrılarına da iyi gelen bir etkisi mevcuttur.

KAYISININ ZARARLARI

Kayısının bilinen bir zararı yoktur ancak aşırı tüketim sonucu bireylerde ishal problemini meydana getirir. Ayrıca kayısı çekirdeği hamileler için sakıncalıdır. Zehirleme oranı mevcut olan maddeler içerdiği için gebelik döneminde çekirdeğinden uzak durmak gerekir. Bunun haricinde kimi bireylerde alerjik reaksiyonlar yapsa da, ender rastlanan bir durumdur ve uzman görüşü ile tüketimine karar verilmelidir.