Kaşlarını sevmeyenler için popüler uygulamalar! Microblading nasıl yapılır?

Kaşlara uygulanan yöntemler merak ediliyor. Bunlar arasında en popüler olanı ise microblading ile 3D kıl tekniği. Seyrek olan kaşlara uygulanan microblading işleminde iğneleme yöntemi kullanılıyor. Peki kimler bu yöntemden faydalanabilir? İşte kaşa uygulanan yöntemlerle ilgili merak edilenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan ünlülerin güzellik koçluğunu da yapan Sinan İslam Yılmaz, microblading’in seyrek ve biçimsiz kaşların dolgun görünmesini sağlayan bir yöntem olduğuna söyledi. Bu işlemde dövme tekniğine yakın bir iğneleme yöntemi kullanıldığını anlatan Yılmaz, “Çalışmalarımızda altın orana mutlaka dikkat ediyoruz. Danışanlarımızın en kusursuz sonucu almaları için büyük bir ön hazırlık süreci işletiyoruz. Bu süreçte bilgisayar üzerinden çizimlerimiz gerçekleşiyor ve en son danışanımızın onayını aldıktan sonra işleme başlıyoruz.” dedi.

MİCROBLADİNG KIL TEKNİĞİ AYRINTILARI



3D kıl tekniği uygulayarak yaptıkları işlemde, kaş kıllarını tek tek çizdiklerini belirten Yılmaz, cilde uyguladıkları boyanın, danışanın gerçek kaşından ayırt edilemeyecek kadar doğal bir görünümde olmasını sağladıklarını anlattı.

İşlem sonunda naturel bir görünüme kavuşulması için kullanılan boyanın tamamen organik olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu şekilde bilgi verdi:

“İşlemde en mükemmel sonucu alabilmemiz için kullandığımız iğneleri özenle seçiyoruz. İşlem yapılan kişinin kaş kıllarından daha ince iğne ile operasyonu gerçekleştiriyoruz. 7, 9, 12 ve 14 punto gibi farklı boyutlarda iğnelerimiz var. Bu kararı verirken işlem sonunda danışanımızın da nasıl bir kaşa sahip olmak istediği önem arz ediyor.”

CİLDE ZARAR VERİR Mİ?

Danışanlarından en çok işlem yapılacak bölgenin acıyıp acımayacağına yönelik sorular aldığını ifade eden Yılmaz, “Bölgeye anestezi kremi uygulayarak uyuşturuyoruz. Bu nedenle danışanlarımız herhangi bir acı ya da ağrı hissetmiyorlar. 3D kıl tekniği dediğimiz Microblading işlemi ile kaşları seyrek ya da kaş formundan memnun olmayan kişileri hayallerindeki görüntüye kavuşturuyoruz.” şeklinde anlattı.

MİCROBLADİNG YAPTIRACAKLARA TAVSİYELER



Microblading kaş tekniği öncesi ve sonrasında kişilerin uygulaması gerekenleri anlatan Yılmaz, önerilerini şöyle sıraladı:

“Özellikle işlemi yaptırmak isteyen kişilerin merkez seçimi önemli. Mutlaka hijyen kurallarına uygun ve uzmanlar tarafından operasyonların gerçekleştiği bir merkez tercih edilmeli. Pandemi döneminden sonra biz de hijyen anlamında tedbirlerimizi artırdık. Her şeyden önce sağlık, bu süreçte işlem yaptırmak isteyen kişiler mutlaka temizliğe dikkat etmeli” ifadelerini kullandı. Kalıcı makyaj uzmanının tecrübesi ve el yeteneğinin işlemde büyük bir önem arz ettiğini söyleyen Yılmaz,” Bizim işimizde el işçiliği çok önemlidir. Sonuç olarak insanların yüzüne bir işlem uyguluyoruz. Kusursuz bir sonuç almak isteniyor ise kesinlikle bir uzmana gidilmelidir.”

SICAK SU İLE YIKAMAYIN

Microblading işleminin ardından yapılmaması gerekenler hakkında da bilgi veren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uygulama sonrasında kaşların zarar görmemesi adına 4 saat boyunca sıcak su ile yıkanmamasını öneriyoruz. Temizliği kağıt mendil ya da pamuk yardımı ile ovalamadan yapılması kesinlikle sonrasında kusursuz bir görünüm elde edilmek isteniyorsa çok önemli.”

Bir hafta boyunca bölgenin su ile temastan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Eğer su ile temas olacaksa mutlaka bölgeye vazelin sürülmesi gerek. Aynı zamanda danışanlarımıza işlemden sonra geçen ilk 24 saat içerisinde ağrı kesici kullanmamalarını söylüyoruz.”