Kaşları gürleştirmenin doğal yolları

Bazı insanların kaşları hatta vücudundaki bütün tüy ve kıllar irsî olarak az olabiliyor. Bu tüm vücuda bakıldığında bir avantaj olarak görülmesiyle birlikte kaşlar için büyük bir eksikliktir. Fakat korkulacak bir şey yok. Ucuz, basit ve sağlıklı yöntemlerle bu sıkıntı çözülebilir. Kaşları gürleştirmenin en basit, ucuz ve doğal 2 yöntemi:

Yağlı Yüz Kremleri

Günlük hayatta kullanılan bakım kremler düşünüldüğünden çok daha fazla işe yarar. Kaşları gürleştirmek için de birçok ürün bulunmaktadır. Marka ve çeşitliliğine bakıldığında kaş bakım ürünleri çok maliyetli gelebilir. Bu yüzden daha ucuz bir yöntem olan yağlı yüz kremleri kullanabilir. Her cilt tipine uygun olarak üretilen farklı yüz kremleri vardır. Kaşların gürleşmesi ve dolgunlaşması için yüz tipi hangi tip olursa olsun kuru ciltlere uygun olan bir marka seçilmelidir. Yalnızca kaşın bulunduğu bölgenin üzerine deriye yedirilerek her akşam yüz temizlendikten sonra kullanılmalıdır. Akşam sürülen krem sabah temizlenmelidir ki sivilcelere yol açmasın. Her gün düzenli uygulandığında etkisi görülecektir.

Bitkisel Yağlar

Günümüzde yemeklerde, cilt bakımında ve daha birçok yerde kullanılan bitkisel yağlar tüylerin artmasında da çok büyük bir rol oynar. Badem yağı ve Hint yağı kaşların gürleşmesini en çok sağlayan yağlardandır. Eğer kalın telli kıllar varsa ve gürleşmesinin yanı sıra yumuşaması isteniyorsa Hindistan cevizi yağı da kullanılabilir.

Bütün bu yağları kullanmaya başlanmadan önce bu yağlara alerjinizin bulunup bulunmadığı test edilmelidir. Bunun sebebi yağların kaş ve çevresine temas etmesidir. Herhangi bir tepkimede göze çok yakın bir bölge olduğundan bir cilt probleminin ötesine geçebilir. Bitkisel yağlar bütün aktarlarda hatta belli marketlerde uygun fiyata bulunabilir. Kullanımı için ise; günün farklı saatlerinde farklı yağlar kullanılabilir ya da bu yağlar karıştırılıp uygulanabilir. Eğer tercih karıştırıp kullanmak olacaksa gün içerisinde bir kez ve gece kullanılmalıdır. Çünkü sık kullanım cilde ağır gelebilir. Bu yağlar bir kabın içerisinde karıştırıp her gün uyumadan önce bir kulak çubuğu ile kaşlara uygulanmalıdır. Ortalama 20 gün sonra kaşların gürleşmesi ve yoğunlaşması gözle görülebilir hale gelecektir.