Kasım ayında vücut direncini artıran meyve ve sebzeler

Kasım ayı meyveleri ve sebzelerini sizler için bir araya getirdik. Bağışıklığı güçlendirmeye ihtiyacımız olan sonbahar günlerinde sebzelerin ve meyvelerin faydaları haberimizde.

Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Klinik Beslenme Uzmanı Nilay Keçeci, kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmemiz gerektiğini anlattı.



KASIM AYI MEYVELERİ

Greyfurt: Vitamin, protein, lif, mineraller ve folat’lar açısından oldukça zengindir. C vitamini, B12 ve D vitaminleri içerir. Ayrıca magnezyum, potasyum ve kalsiyum bakımından da zengindir.

Ayva: Ayva glisemik indeksi düşük bir meyvedir. Öğünlerde tercih ettiğinizde, lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı olur. Ayvanın porsiyonu, büyük boy bir ayvanın yaklaşık yarısı kadardır. Ayva günlük C vitamini ihtiyacınızın dörtte birini karşılayarak patojen’lere, virüslere ve bakterilere karşı vücudunuzu korur. Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artar.

Nar: İçeriğinde yüksek miktarda antioksidan madde bulunur. Kolestrol ve kan şekerini düzenleyen nar, aynı zamanda enfeksiyona karşı vücut direncini korur ve artırır. Meyve kabuğu alkaloit, tanen ve glikozit’ler içerir, idrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar.

Kivi: C ve E vitamini içerir. Soğuk algınlığına ve hava değişimlerinde kullanılabilir. Ayrıca çocuk gelişimine de destek verir. Günde iki adet kivi yerseniz neredeyse günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yüksek oranda lif içerir. Potasyum açısından oldukça zengindir. Kemik gelişimi için etkilidir. Bol miktarda C ve E vitaminleri bulundurur. Enerji değeri yüksektir. Kalsiyum, potasyum, çinko, şeker, protein, lif ve folat içerir.

Balkabağı: A vitamininden zengin turuncu antioksidan balkabağı, Kasım gelince akla ilk gelen meyvelerden. A, B2, C ve E vitamini deposu olmakla birlikte, yüzde 94’ü su olduğu için neredeyse hiç kalorisi olmayan balkabağı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirip organ sağlığını korur. Antioksidan özelliğiyle kalbi ve beyni de iyileştirirken ışıltılı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

KASIM AYI SEBZELERİ



Kereviz: Kereviz, A ve K vitaminleri içerip, antioksidanları ile çok geniş yelpazede hastalıklara karşı bünyeyi korur. Enfeksiyonları azaltan kereviz eklem ağrılarına iyi gelmekte, akciğer enfeksiyonları, astım atakları ve cilt sorunlarını çözmekte yardımcı bir sebze.

Kırmızı turp: Özellikle C vitamini açısından oldukça zengindir. Potasyum ve folik asit içeren kırmızı turplar, sindirimi kolaylaştırıp, stresi azaltır. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan kırmızı turp öksürük tedavisinde de etkilidir.

Karnabahar: Antioksidanlar ve C vitamini bakımından zengindir, kalp sağlığını korur, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği kalsiyum ile de kemik sağlığına ciddi anlamda katkıda bulunur.

Ispanak: Kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, folik asit, çinko, K, A ve E vitaminleri içeren ıspanak; metabolizmayı hızlandırır, cildi güzelleştirir, kanser ve astım gibi rahatsızlıklara karşı kalkan oluşturur, kan basıncını dengeler, kemik ve göz sağlığını iyileştirir.

Soğan: Antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyal özellikleri ile hastalık ve enfeksiyonlarla karşı koruma sağlar.

Pazı: Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini sağlayan mükemmel bir kalsiyum deposudur. Kanseri özellikle de kolon kanserini önlemeye yardımcı olur. Kan şekerini düzenler.