Kasım ayı bazı burçlara bol para getirecek

Kasım ayında bazı burçlarda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak ediliyor. Yeni aya girdiğimizden beri burç yorumları ilgiyle takip edilmeye başlandı. Astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar Kasım ayında yaşanacak gelişmeleri sorguluyor. İşte Kasım ayı için burç yorumları...

KOÇ

Kasım’da işler pek de istediğiniz gibi gitmeyecek. Aşk falına göre ise zaman harekete geçme zamanı.

BOĞA

Aşk hayatınız netleşiyor. Ancak geçmiş aşklarınız kafanızı karıştıracak.

İKİZLER

Bu ay sevinçli haberler için de çokça fırsat var. Ailenizden veya sizinle ilişkisi olan kişilerle temas, ziyaret ve toplantılarınız olacak.

YENGEÇ

Geçmişten gelen sorunları temizleme vakti aksi halde planlarınız yolunda gitmeyecek. Ailenizde, gizlenmeyecek olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu olaylar aynı çatı altında yaşamadığınız akrabalarınızla ilgili olma olasılığı yüksek.

ASLAN

Aslan burçları Kasım ayında oldukça hareketli günler yaşayacak. Kasım ayında çevresinizdeki genç insanlarla etkileşim halinde olacaksınız. Bunlar muhtemelen sınavlarla, bir tür performansla, kişisel bir tatille veya özel bir kariyer sunumuyla ilgili olabilir. Terazi burcu, İkizler veya Kova burcunda doğan insanlar aracılığıyla alacağınız bilgileri takip edin deriz. Aslanların yaşayacakları sorunların nedeni çoğu kez aceleci kararlar ve dikkatsiz davranışlar nedeniyle olacak. Aslan kadınları Kasım 2019’u unutamayacaklar.

BAŞAK

Aile içinde gizli olayların ortaya çıkmasıyla gerilim yaşayacak. Bu ay finansal olarak dengesiz bir dönemde olacaksınız, bu nedenle istenmeyen sorunlardan veya kayıplardan kaçınmak istiyorsanız hazırlıklı ve dikkatli olun.

TERAZİ

Bu ay beklenmedik bir gelir elde edecekler ancak sağlık sorunları da yaşayabilirler. Farklı kaynaklardan geliriniz olabilir ancak bu maaş dışı bir gelir olacak.

AKREP

İş hayatından bir kişiyle flörtleşme hatta aşka yelken açma görünüyor.

YAY

Romantizm ve aşk için de iyi bir zaman olacak.

OĞLAK

Çok cesur planlar yapma zamanı.

KOVA

Aşk hayatında ayrılık sinyalleri var.

BALIK

Garip rüyalar açıklanmayan olaylar deneyimleyecek.