Kasık fıtığı erkek çocuklarında daha sık görülüyor! Çocuklarda kasık fıtığı belirtileri nelerdir?

"Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığı nasıl tedavi edilir? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Zamanında müdahale edilmediğinde ölüme dahi neden olabilen bebeklerdeki "kasık fıtığı" rahatsızlığı, doğru teşhis ve tedaviyle tamamen ortadan kalkabiliyor. Kasık bölgesinde görülen şişliklerin çoğunluğunun kasık fıtığı olduğunu belirten uzmanlar, çocuklarda kasık fıtığı ameliyatı hakkında bilgi verdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahisi Bölümünden Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, özellikle prematüre bebeklerde daha sık görülen “kasık fıtığı” konusunda çok sorulan soruları cevapladı.

Kasık bölgesinde görülen şişliklerin çoğunluğunun kasık fıtığı olduğunu, kasık fıtığının erkek çocuklarında daha sık ve daha çok sağda görüldüğünü belirten Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, şu bilgileri verdi:

“Kabaca tarif etmek gerekirse; çocuğunuzun yumurtalıkları anne karnındayken, kendi karınlarında oluşur ve doğuma yakın kasık kanallarından geçip torbalara inerler, onlar geçtikten sonra kasık kanalları kapanır. Kapanmazsa, karın içi basıncı arttığında, karın içindeki organlar erkeklerde daha çok bağırsaklar, kızlarda da överler, bu kanala doğru ilerlerler; buna kasık fıtığı denir.”

KASIK FITIĞI AMELİYATI ZOR MU?

Çocuk ağladığında, öksürdüğünde veya ıkındığında, fazla aktivite yaptığında kasık bölgesinde bir şişlik belirdiğini, çocuk gevşediğinde, uzanırken ya da uyurken veya elle bu şişliğin üzerine yumuşakça bastırdığınızda şişliğin “guluk” diye bir gaz sesi çıkararak kaybolduğunu, bunun fiziki muayene bulgusu tanısı için yeterli olduğunu anlatan Opr. Dr. Çil, şu şekilde konuştu:

“Kasık fıtıklarının, ameliyat edilmediği takdirde, yüzde 5-18 inkarserasyon veya strangulasyon (boğulma) riski vardır. Çocukta karın ağrısı, kusma, kasıktaki şişlikte sertleşme, morarma görülebilir. Bunlar, karın içi organların (ince bağırsak, kolon, omentum, apendiks, over) fıtık kesesi içinde sıkıştığına işaret eder. Ve acil cerrahi girişim gerektirir. Kasık fıtığı onarımı günübirlik ameliyatlarımızdandır, çocuğunuz aç karnına ameliyat için gelir, ameliyatının olduktan 3 saat sonra yemeğini yer, aynı gün içerisinde taburcu olur. Hastanede kalmanıza gerek yoktur.”

SU FITIĞI NEDİR?

Usulüne uygun yapılan kasık fıtığı onarımlarından sonra komplikasyon oranının çok düşük olduğunu kaydeden Dr. Asudan Tuğçe Çil, “Bunlar; skrotal ödem (torbalarda şişlik), hematom (kan toplanması), yara enfeksiyonu ve dikiş absesidir. En önemli komplikasyon ise fıtık kesesi onarılırken testisin damarlarının yaralanması veya dikilmesi, buna bağlı gelişebilecek inmemiş testis durumudur.” şeklinde konuştu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, "su fıtığı" hakkında ise şu bilgileri verdi: