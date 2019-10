Kars ketesi nasıl yapılır? İşte tarifi!

Kars Ketesi oldukça güzel tadıyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Kars ketesini gerçek lezzetiyle yemek için normalde Kars’a gitmeniz gerekmektedir ancak bizim az sonra vereceğimiz tarifle gerçek Kars Ketesi lezzetini elde edebilirsiniz. Kars Ketesinin yapımı biraz zahmetli olduğundan dolayı genellikle özel günler için yapılmaktadır. Ancak sevdiklerimizin mutluluğu her şeye değer. Özel günlerde, bayramlarda, sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz her an için Kars Ketesi iyi bir seçim olacaktır. eminiz ki herkes bu tarife bayılacaktır. İşte meşhur Kars Ketesinin tarifi

Kete (Kars Yöresi) Tarifi İçin Malzemeler

• 1,5 su bardağı süt

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 1 tane yaş maya

• 1 yemek kaşığı tuz

• Yumurta (üzerine sürmek icin)

• Arasına sürmek için sıvı yağ

• Aldığı kadar un

İçi için:

• 3 yemek kaşığı un

• 3 yemek kaşığı sıvı yağ (istenilirse tereyağı ve sıvı yağ karışımı)

• 1 çay kaşığı tuz

Kete (Kars Yöresi) Tarifi Yapılışı

Önce hamur malzemeleriyle süt, sıvı yağ, maya, tuz ve unla kulak memesi yumuşaklığında hamur yoğrulup mayalandırılır.

Mayalanan hamurdan orta büyüklükte yumaklar yapılır.

Oklavayla un yardımıyla açılabildiği kadar incecik açılır.

Fotoğraflarda ki gibi bir kaşık yardımıyla yufkaya sıvı yağ serpilir.

İki tarafı ortada üst üste gelecek şekilde dikdörtgen gibi kapatılır ve yağ serpilir.

Diğer karşılıklı iki kenarda kapatılıp kare şekline getirilir.

Ortasına yapılan helva yani içten bir kaşık konulur.

Önce bohça şeklinde sonra diğer kenarlar ortada birleştirilip toparlanır.

Diğer yufkalar da yapılana kadar bir kenarda dinlendirilir.

Bütün yufkalar bitince tepsinin içinde ellerimizle biraz ezerek inceltip üzerine yumurta sürülür.

Çatalla şekil verilip bir iki yerine çatal batırılır.

200 derecede kızarana kadar pişirilir.

Dilerseniz fırından çıkınca üzerine tereyağı sürebilisiniz.

Ben iki şekilde yaptım biri bohca biri yuvarlak. İki şekilde de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

İçi için; yağ, un ve tuzu bir tavaya alınıp kısık ateşte unun kokusu gidip hafif sararıncaya kadar kavrulur. Soğuduktan sonra hamura koyulur.