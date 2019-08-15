Karpuz çekirdeğinin saçları gürleştirdiğini biliyor muydunuz?

Karpuz çekirdeğinin içerisinde bulunan amino asit, damarları açıp oksidatif stresi azaltır. Oksidatif stresi yaratan prooksidanların çoğu serbest radikallerdir. Karpuz çekirdeği serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur ve bu sayede de yaşlanmayı yavaşlatır, kanserden korunmaya yardımcıdır. Karpuz çekirdeğinde bulunan sitrülin, arjinin adı verilen bir amino asite metabolize edilir. Arjinin ise vücudun yağ üretme oranını azaltır. Kalorisi düşük olduğu için kilo vermeyi kolaylaştırır. Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Karpuz çekirdeği yağ asitleri, önemli proteinler, magnezyum, potasyum, manganez, demir, çinko, fosfor gibi mineraller ve tiyamin, niyasin ve folik asit içerir.

Karpuz çekirdeğinde ilk defa karpuzdan elde edilen bir amino asit olan “citruline” vardır. Bu amino asit güçlü bir antioksidandır ve damar sertliği, hipertansiyon, anjin ve ereksiyon problemi üzerinde pozitif etkisi vardır. Aynı zamanda damarların genişlemesine de yardımcı olur.

Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcıdır. Böbrek taşlarından ve kumlarından kurtulmak için karpuz çekirdeklerinden bir çay yapıp içebilirsiniz.

Karpuz çekirdeklerinden maksimum fayda sağlamak için pişirerek, öğüterek veya kavurarak tüketebilirsiniz.

MUCİZEVİ REÇETE

20-30 karpuz çekirdeğini öğütün ve 2 litre suda 15 dakika pişirin. Bu çayı 2 gün için ve sonra 1 gün ara verin.

Bir kaç hafta bu yöntemi uygulayın, ama unutmayın her 2 günden sonra 1 bir gün ara vermeniz çok önemli!

KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

1. KALP SAĞLIĞI

Karpuz çekirdeği kalp için çok önemli olan magnezyum içerir. Ayrıca kan basıncını dengeler ve metabolik fonksiyonları arttırır. Kalp hastalıklarını ve tansiyonu önlemek için karpuz çekirdeklerini daha sık tüketin.

2. YAŞLANMA

Antioksidan özelliği ile erken yaşlanmayı önler, cildi güçlendirir ve sağlıklı bir görünüm verir.

3. AKNE TEDAVİSİ

Bir parça pamuğu karpuz çekirdeklerine batırın ve aknelerin üzerine sürün. Ölü hücreleri ve kiri de söker atar. Karpuz çekirdeği yağı tüm cilt türlerine iyi gelir ve cilt sorunlarının tedavisinde yardımcı olur.

4. GÜÇLÜ SAÇLAR

İçerdiği protein ve amino asitleri saçları güçlendirir. Kavrulmuş çekirdekler bakır içerdiği için saçları daha parlak yapar. Saça rengini veren pigment “melanin”dir.

5. KAFA DERİSİ KAŞINTISI

Yumuşak yapısı karpuz çekirdeği yağının kolay emilmesini sağlar. Kuruyan ve kaşınan kafa derisini nemlendirmek için her gün kullanabilirsiniz.

6. ZARAR GÖRMÜŞ SAÇLAR

Karpuz çekirdeği saçların zarar görmesini engelleyen önemli yağlar içerir.

7. KAN BASINCI VE KORONER KALP RAHATSIZLIĞI

Arginin koroner kalp rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur ve kan basıncını dengeler. Damarların daralmasını engeller.

8. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN MAGNEZYUM

Karpuz çekirdekleri mükemmel bir magnezyum kaynağıdır. Bu mineral buğday, pirinç, yulaf ve kakao tozunda da bulunur. Pantotenik asit veya B5 vitamini de diyebiliriz, karbonhidratların enerjiye dönüşmesinden sorumludur.

9. BERİBERİ TEDAVİSİ

B6 vitamini eksikliği beriberi denen hastalığın belirtilerinin görülmesine neden olur. B6 karbonhidratların enerjiye dönüşmesine destek olur.

10. ÖNEMLİ AMİNO ASİTLER

Vücut fonksiyonlarının yerine gelebilmesi için arginin ve lisin gibi amino asitlere ihtiyaç vardır. Lisin, daha güçlü kemikler ve dokular için gerekli olan kalsiyumun vücut tarafından alımını arttırır.

11. DOYMAMIŞ SAĞLIKLI YAĞLAR

Karpuz çekirdeğinin %80’i doymamış sağlıklı yağlardan ve omega 3 yağlarından oluşur. Bu çekirdekler ekstra kalori üretmeden vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Beslenmenize katarak günlük ihtiyacınız olan sağlıklı yağların yarısını almış olursunuz.

12. SAÇLAR VE TIRNAKLAR

Protein saçları güçlü ve parlak tutar, tırnakların uzamasını hızlandırır.

13. MAGNEZYUM KAYNAĞI

Magnezyum çokluğu vücut fonksiyonlarını destekler. Kan basıncını dengeler ve kalbin normal çalışmasını sağlar.

14. ÖDEM

1 çay kaşığı kurutulmuş ve öğütülmüş karpuz çekirdeğini, 1 çay kaşığı bal ve 3/4 su bardağı sıcak suya katın. Sıcak ve tatlı iksirinizi günde 2 kere içerek ödemden kurtulun.

15. ERKEK DOĞURGANLIĞI

Karpuz çekirdeğindeki likopen güçlü bir antioksidandır ve eski zamanlardan bu yana erkekler cinsel güçlerini arttırmak için kullanır.

16. İYİLEŞME

Beslenme düzeninize karpuz çekirdeklerini ekleyerek iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Bir kaç gün içinde farkı hissedersiniz. Hafıza problemi yaşayan kişilere özellikle önerilir.

17. ŞEKER HASTALIĞI

Bir avuç karpuz çekirdeğini 1 litre suda 45 dakika bekletin. Bu doğal tedavi edici karışım şeker hastalarına iyi gelecektir ve hastalığın ilerlemesini kontrol edebilirsiniz.

18. CİLT NEMLENDİRİCİ

Yumuşak ve nemli bir cilt için ihtiyacınız olan şey yağ asitleridir. Karpuz çekirdeklerini cilt problemlerini ve sivilceleri önlemek için kullanabilirsiniz.

19. SİYAH SAÇLAR

Karpuz çekirdeği, vücutta melanin oluşmasını sağlayan bakır ve diğer mineralleri içerir. Melanin saça rengini veren pigment demiştik hatırladınız mı? Ve evet cilde rengini veren pigment de o.

20. KIRIK SAÇLAR

Yağ asitleri saçları besler ve daha güçlü yapar. Saç kırılmalarını önlemek için ihtiyacını olan şey de budur. Karpuz çekirdeği yağını istediğiniz bir taşıyıcı yağ ile birleştirin ve bu karışım ile haftada bir kafa derinize masaj yapın.