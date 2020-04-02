Karnabaharlı çiğ köfte nasıl yapılır? Karnabaharlı çiğ köftenin yapılışı ve malzemeleri

Çiğ köfte tarifleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Zahide Yetiş’le programında verilen tarifler merak ediliyor. Faydalı bir sebze olan karnabahardan çiğ köfte nasıl yapılır? İşte evde pratik şekilde hazırlayabileceğiniz karnabaharlı çiğ köfte tarifi ve malzemeleri…

KARNABAHARLI ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ



1 adet haşlanmış karnabahar

2 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

6 çorba kaşığı zeytinyağı

1 demet taze soğan

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber

1 adet göbek salata

2 adet limon

KARNABAHARLI ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Öncelikle karnabaharları minik minik doğrayın

Sonra tavada 5 dakika kadar kavurun

Sonrasında üzerine biber salçası, domates salçası ve diğer baharatları ekleyin

Üzerine zeytinyağı ile birlikte sarımsakları ekleyin ve iyice yoğurun

Göbek marul ve limon ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…