Karnabahar ve ıspanak tüketme ayı! İşte yok artık dedirten faydaları

Her ikisi de hem garnitür olarak hem de yemek olarak sofrada patatese rakip olacak kadar seviliyor. Hakikaten müthiş lezzetli ve üstelik vitaminliler. Onlarla daha farklı yemekler yapmaya, mutfakta onlara daha fazla yer açmaya bence hazır olun çünkü bu mevsim kraliçeleri her derde deva gibi duruyor!

• Demir konusundaki tartışmalar hayal kırıklığına uğratsa da ıspanağın demir dışında bir çok vitamin, mineral ve lif içerdiği tartışılmaz bir gerçek.

• Piştiğinde B12, protein, kalsiyum ve sodyum oranı ciddi oranda yükseliyor.

• Yine piştiğinde, başta demir, lif, C ve E vitamini yok denilecek kadar azalıyor.

• Ispanağı yemeklerde mutlaka blanşe ederek kullanın, yani iyice yıkayıp, sıcak suya batırıp çıkarın ve tarife devam edin.

• Böreklerde, yıkayıp suyunu kağıt havlu ile alın ve çiğ kullanın.

• Halk arasında bekleyen ıspanağın zehirlediği söylenir. Aslında bu kimyasal bir tepkidir: İçindeki nitratın bekleme sebebiyle nitrite dönüşmesinden meydana gelir. Son araştırmalar bahsedilen miktarın zehirlemek için çok düşük olduğunu, zehirlenme konusunun şehir efsanesi olduğunu söylüyor. Ama yine de vitaminlerinin öldüğünü düşünürsek tüm yeşil yapraklıları piştiği gün tüketmek en doğrusu.

• Balık, kırmızı et ve tavukla da uyumlu olan ıspanak, sütle veya kremayla püre yapıp, garnitür olarak değerlendirmek mümkün.

• Başta beyaz peynir, kaşar ve gravyer olmak üzere bir çok peynirle çok uyumlu.

• Yıkarken biraz sirkeli suda bekletmek ve tencere yemeklerinde çok kısa sürelerde pişirmek bu sebzede dikkat edilmesi gereken noktalar.

AKLINDA OLSUN!

Onu tanımaya müthiş güzel bir tarif ile başlayalım: Karnabaharları iri iri çiçeklerinden ayırın. Yatay olacak şekilde orta kalınlıkta dilimleyin. Karabiber, biberiye, tuz, zeytinyağı ve bol miktarda kabukları üzerinde sarımsak dişleri ile birlikte harmanlayıp fırına verin. Eğer biraz tavuk suyu eklerseniz biraz yumuşak farklı bir lezzet oluyor, her iki türlü de nefis oluyor. Üzeri kızarana kadar 180°C’de fırınlayın.

Peynirle birleşince olağanüstü lezzetli olur. Denemelisiniz! Karnabaharı iyice haşlayın. Derin bir tencereye 5-6 su bardağı tavuk suyunu koyup ısıtın, karnabaharı, 150-200 gr krem peynir ve az miktar haşlama suyu ile kalın bir püre kıvamı olacak şekilde rondoda pürüzsüz halde ezin, tavuk suyuna ilave edin. Biraz müştak rendesi, karabiber ve tuz ekleyip bir taşım sürekli karıştırarak kaynatın. Bayat ekmekleri zeytinyağı, sarımsak püresi ve ince kıyılmış maydanoz ile harmanlayıp, fırında nar gibi kızartın. Çorbanın üzerine bu ekmekleri serpip servis yapın.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçindeki Kolin, gastrointestinal sağlığa yardımcı olur. Bu madde hemen her sebzede de vardır.

Kansere karşı: Çalışmalar, karnabahar ve tüm bu ailede yer alan lahana çeşitlerinin anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğunu göstermekte. Hücrelerin DNA hasarından korunmasına yardımcı olan kanser hücrelerini etkisiz hale getirdiği, meme, mesane, kolon, karaciğer ve akciğer kanserlerine karşı karnabaharın önemli bir sebze olduğu söyleniyor.

Gençleşin: Karnabahar, kollajen üretimine yardımcı C vitamini ve kemik kaybını önlemeye yardımcı olabilecek K vitamini içerir.

Çiğ mi pişmiş mi? Çok haşlamadıktan sonra her ikisi de! Evet, yapılan çalışmalar pişirildiğinde veya çiğ yendiğinde farklı faydalarının olduğunu göstermekte. Bazı çalışmalar, karnabaharın 10 dakika buharda pişirilmesinin safra asitleriyle birlikte bağlanma kabiliyetini önemli ölçüde arttırdığını göstermiş. Bu ne demek? Safra asidi bağlanması, potansiyel kardiyovasküler faydalara işaret etmekteymiş. Diğer taraftan 3 dakikalık suda haşlama ile 10 dakikalık buharda pişirmenin besin değeri birbirine denk düşüyor. Yani suda haşlama uzarsa, besin değeri hızla kayboluyor.

Aydan Üstkanat