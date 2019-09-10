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Karnabahar musakkanın lezzetli tarifi!

Karnabahar musakkanın lezzetli tarifi!

“Karnabahar musakka nasıl yapılır?” merak ediliyor. Trakya yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan karnabahar sadece Trakya’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Karnabahar musakka sofraları süsleyen bir lezzet olarak herkes tarafından sevilmektedir. Klasik yemeklerden biri olan karnabahar musakkanın nasıl yapıldığı merak ediliyor.

Trakya bölgesinin nadide lezzetlerinden olan karnabahar musakka herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Karnabahar musakkanın tarifi araştırılan konular arasında yer alıyor. Çünkü karnabahar her yörece sevilen bir lezzettir. “Karnabahar musakka nasıl yapılır?” sorusu merak edilmektedir. Sofraları süsleyen klasik yemeklerden karnabahar musakkanın tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
 
KARNABAHAR MUSAKKA TARİFİ
 
1 kg. karnabahar,
200 gr kıyma,
1 büyük soğan,
1 büyük domates,
Bir tutam maydonoz,
1 tatlı kaşaığı karabiber,
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber,
1 tatlı kaşığı pulbiber,
2 yumurta,
1 su bardağı rendelenmiş kaşar,
2 yemek kaşığı salça,
3 yemek kaşığı zeytinyağı.
 
 
KARNIBAHAR MUSAKKA YAPILIŞI
 
Karnabahar çiçekleri ayrılıp, tuzlu suyun içerisinde 10 dakika haşlanır.
Yumurta, tuz ve karabiber ile çırpılır.
Haşlanıp suyu süzdürülen karnıbaharlar, yumurtalı karışıma bulanıp kızgın yağın içerisinde kızartılır.
Soğanları yemeklik olarak doğranır ve zeytin yağında sotelenir.
İçerisine kıyma ilave edilip kavrulmaya devam edilir.
İyice kavrulmuş olan kıymanın üzerine küp doğranan domatesler de ilave edilip, karıştırılır.
Domatesler suyunu saldıktan sonra salça ilave edilip, 1-2 dakika daha kavrulur.
Baharatları, tuzu ve 2 su bardağı suyu da eklenip kaynara çıktıktan sonra ocağın altı kapatılır.
Üzerine ince kıyılmış maydanozlar da ilave edilip karıştırılır.
Fırın kabının içerisine karnabaharlar dizilir ve üzerine kıymalı sos dökülüp, yaydırılır.
Üzerine rendelenen kaşarlar serpiştirilip 220° fırında peynirler kızarıncaya kadar pişirilir.
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